Polski pracuś

To zestawienie wyjaśnia wiele. Niewielu młodszych może się pod tym względem równać z Robertem Lewandowskim

Narzekacie czasem na brak skuteczności Roberta Lewandowskiego, siedząc wygodnie w fotelu przed telewizorem? No to może przemówi do was fakt, że polski snajper ma prawo być nieco zmęczony. Międzynarodowe Centrum Studiów nad Sportem właśnie wyliczyło, że kapitan Biało-Czerwonych w kończącym się roku należał do najbardziej eksploatowanych zawodników!