Trener Barcelony dostał pytanie o Szczęsnego. Hansi Flick musiał jakoś z tego wybrnąć

Bez pardonu wyciągnęli to Wojciechowi Szczęsnemu tuż przed dołączeniem do Barcelony! Cały internet o tym huczy, teraz te słowa brzmią inaczej

Choć transfer nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony, a sam Szczęsny potwierdził publicznie jedynie rozważanie propozycji Barcelony, to hiszpańska prasa traktuje jego pozyskanie do drużyny wicemistrza kraju jako rzecz pewną. Według katalońskiego dziennika „Sport”, 34-letni polski bramkarz już w czwartek ma przyjechać do stolicy Katalonii, aby przejść badania medyczne, a w poniedziałek podpisać roczny kontrakt z zarobkami w wysokości ok. 3 mln euro brutto.

Piekielnie ważne wieści w sprawie Grzegorza Krychowiaka! Nie tylko Szczęsny, wszystko już dogadane

Zdaniem działaczy Barcy, cytowanych przez dziennik „El Pais”, Szczęsny był najlepszym wyborem wśród bramkarzy pozostających bez drużyny, bo tylko takich mógł rozważać klub. „Był najciekawszym rozwiązaniem. W zeszłym roku rozegrał wiele meczów w Juventusie i miał bardzo dobre mistrzostwa Europy” – zacytowano klubowe źródła.

Już wszystko jasne! W środku nocy gruchnęły wieści o Wojciechu Szczęsnym. Barcelona aż płonie

Kibice Barcelony, pytani przez dziennik „Sport”, co myślą o sprowadzeniu Szczęsnego, z reguły twierdzili, że to konieczne i dobre rozwiązanie. Wielu z nich chętnie widziałoby jednak w bramce Inakiego Penę, który zastąpił kontuzjowanego ter Stegena w środowym meczu ligowym z Getafe (1:0). Przede wszystkim dlatego, że jest wychowankiem, co dla kibiców Blaugrany ma duże znaczenie.

Wojciech Szczęsny trafi do Barcelony? Hitowy transfer coraz bliżej! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Flick unika rozmowy o Szczęsnym

Trener Barcelony Hansi Flick po meczu z Getafe nie chciał odnieść się do spekulacji, że wkrótce bramkarzem tego klubu zostanie Wojciech Szczęsny. W bramce Barcelony wystąpił Pena, który zastąpił podstawowego do tej pory golkipera - Marca-Andre ter Stegena.

Takiego Jana Urbana dawno nie widziano i nie słyszano. Te dwa słowa mówią wszystko o jego stanie ducha

Flick chwalił Penę za występ przeciw Getafe, ale pytany o Szczęsnego nabrał wody w usta.

– Rozmawiam tylko o piłkarzach, których mam w drużynie. Inaki Pena jest naszym bramkarzem numer jeden i jestem z tego powodu szczęśliwy. To wszystko – uciął Flick i dodał jedynie, że Pena ma 25 lat, ale reszta bramkarzy jest bardzo młoda. – Gdyby coś się stało, przydałby się ktoś doświadczony – zaznaczył niemiecki trener.