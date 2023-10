Widok łydek Roberta Lewandowskiego to jakiś kosmos! Teraz wyglądają jak u kulturysty

Robert Lewandowski zdecydowanie nie wygląda na człowieka, na którego czas działałby w jakkolwiek negatywny sposób. Reprezentant Polski i napastnik FC Barcelona wciąż utrzymuje formę, a jego muskulatura imponuje osobom, które od lat wylewają siódme poty na siłowniach. "Lewy" od ładnych kilku lat postrzegany jest jako jeden z najlepiej zbudowanych piłkarzy na świecie. Dotychczas jednak najczęściej uwagę przykuwał jego tors i bicepsy. Tym razem, dzięki nowemu zdjęciu, przekonaliśmy się, że na siłowni nie odpuszcza również dnia nóg. Jego łydki aktualnie wyglądają jak skały.

Lewandowski pokazał łydki

Co ciekawe, takie wnioski nie pochodzą wcale ze zdjęcia mającego związek ze sportem. Choć oczywiście tego rodzaju publikacje przeważają na instagramowym koncie snajpera Barcy, to tym razem postanowił on zaprezentować wszystkim, jak spędzać nieco luźniejsze dni. Wybrał się nad morze, gdzie mógł wzmocnić odporność i korzystać z witamin, płynących prosto z natury. Do długiej bluzy założył krótkie spodenki i właśnie dzięki dolnemu elementowi garderoby wszyscy zobaczyli jego muskularne obecnie łydki. Robią wrażenie!

Ciężka praca Lewandowskiego

Tak wyrzeźbione ciało nie jest w przypadku Roberta Lewandowskiego przypadkiem. Od lat ciężko zasuwa nie tylko na boisku. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii naszego kraju dokłada do tego wyczerpujące treningi na siłowni oraz przestrzega zasad zdrowego żywienia. Dzięki temu z pewnością w naturalny sposób przedłuża swoją już bogatą w sukcesy karierę, a jego wygląda wciąż robi wrażenie!