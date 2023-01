Xavi zaczął sypać wulgaryzmami w kierunku Lewandowskiego i kolegów. Nie hamował się, media ujawniają

Barcelona nie bez przeszkód awansowała do finału Superpucharu Hiszpanii. Mimo że "Duma Katalonii" tuż przed spotkaniem była uważana za bezwarunkowego faworyta meczu z Betisem Sevilla, to "Betico" postawili się i doprowadzili do konkursu rzutów karnych. Przebieg wydarzeń boiskowych miał niezwykle przeżywać Xavi, który, według dziennikarzy, kierował wulgarne słowa wobec Roberta Lewandowskiego i jego kolegów.

Xavi klnął do piłkarzy Barcelony. Media wszystko ujawniły

O zachowaniu Xaviego względem piłkarzy Barcelony poinformował hiszpański "Sport", który przytoczył słowa szkoleniowca z przerwy w dogrywce. Betis, mimo że przez większość spotkania był w zdecydowanej defensywie, to chciał zrobić niespodziankę i był o krok od awansu. Reakcja szkoleniowca "Dumy Katalonii" mogła być tylko jedna.

- - Gramy o tytuł, k***a mać! To mecz o finał, a my stoimy na boisku! - miał mówić Xavi do swoich podopiecznych.

Ostatecznie, Barcelona o awansie przeważyła dopiero w konkursie rzutów karnych. W meczu finałowym Superpucharu Hiszpanii "Duma Katalonii" zmierzy się z Realem Madryt.