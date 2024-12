i Autor: AP PHOTO/JOAN MONFORT Robert Lewandowski

potworny cios

Zadali Lewandowskiemu kolejny cios w samo serce! Potraktowali go paskudnie. Okropnieństwo

Robert Lewandowski od początku 2024 roku zaczął wracać do świetnej dyspozycji, będąc w sezonie 2024/2025 jednym z najważniejszych filarów Barcelony, strzelają niemalże jak na zawołanie. To jednak okazało się za mało, aby Polak znalazł się w plebiscytach Złotej Piłki oraz FIFA The Best. Teraz zadali Lewandowskiemu kolejny cios, nie uwzględniając go na liście zawodników nominowanych do Jedenastki Roku 2024 FIFPro. Czarę goryczy może przelać fakt, że znalazło się tam miejsce dla Cristiano Ronaldo i Leo Messiego.