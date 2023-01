i Autor: Cyfrasport Fernando Santos

szczera opinia

Były podopieczny Fernando Santosa bez ogródek o nowym selekcjonerze Polaków! Wysłał jasny komunikat, szczera opinia

Waldemar Kowalski 9:55 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski, Fernando Santos może czuć się spełniony jako trener, mając na swoim koncie wymarzone trofea za mistrzostwa Europy oraz Ligę Narodów. Wielu fanów Biało-czerwonych może jednak zastanawiać się, czy Portugalczyk będzie pasować do polskiej kadry i będzie w stanie zbudować mocną drużynę. Jeden z jego byłych podopiecznych, Bruno Alves nie miał co do tego wątpliwości w rozmowie z "WP Sportowe Fakty".