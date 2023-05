Były podopieczny Fernando Santosa nie zostawił złudzeń Krychowiakowi. Może zapomnieć o reprezentacji? Dosadne słowa

Już w marcu głośno mówiło się o nieobecności Krychowiaka, Glika i Grosickiego w kadrze Fernando Santosa. Wielu ekspertów zalecało wówczas tym piłkarzom spokój i ciężką pracę przed kolejnym zgrupowaniem. Jednak we wtorek Portugalczyk ogłosił powołania, a wymieniona trójka ponownie nie znalazła się na jego liście. Zaledwie dzień po tym, jak "TurboGrosik" został wybrany piłkarzem sezonu w PKO BP Ekstraklasie, musiał przełknąć gorzką pigułkę, z czym nie krył się w mediach społecznościowych. Podobne rozczarowanie musieli przeżyć jego dwaj koledzy, jednak zdaniem Mirosława Sznaucnera w najgorszej sytuacji jest Krychowiak. Były obrońca doskonale poznał Santosa podczas gry w PAOK-u Saloniki, gdzie obecny selekcjoner Biało-Czerwonych przez blisko trzy lata był jego trenerem.

Były podopieczny Fernando Santosa nie zostawił złudzeń Krychowiakowi. Może zapomnieć o kadrze?

- Na pewno Grosicki był w wysokiej formie przez cały sezon i mógł mieć realne nadzieje na to, że otrzyma zaproszenie na przyjazd na kadrę. Stało się jednak inaczej, ale z pewnością nie chodzi o jego wiek. Santos nie patrzy na pesel u zawodników. On zawsze wystawia piłkarzy, którzy w danym momencie prezentują najwyższą dyspozycję. Nieistotne, czy będzie to 36-latek, czy nastoletni zawodnik. On zawsze patrzy na formę, bo dla niego wiek nie ma znaczenia. Nie jest tak, że ma awersję do starszych piłkarzy - powiedział w rozmowie z TVP Sport obecny asystent rezerw PAOK-u. Na potwierdzenie swoich słów przytoczył przykłady Pepe i Cristiano Ronaldo z ostatniego mundialu w Katarze. Sznaucner pozostaje optymistą co do szans Glika i Grosickiego, ale mocno podważył nadzieje Krychowiaka.

- Jeśli Glik znajdzie nowy klub i będzie w wysokiej formie to może liczyć na powołanie. Grosicki także nie powinien się zniechęcać. Podejrzewam, że światełko w tunel dla niego jeszcze jest. Co do Krychowiaka to może być mu jednak trudniej o powrót do kadry. Gra w Arabii Saudyjskiej i nie wiem jak Santos zapatruje się na poziom tej ligi - podsumował były piłkarz m.in. GKS-u Katowice i PAOK-u. Krychowiak ostatnio mierzył się w Arabii z Ronaldo, ale to nie przekonało byłego trenera Portugalczyka: