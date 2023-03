i Autor: Cyfra Sport Fernando Santos

już tego nie ukryje

Fernando Santos nie dał rady tego ukryć! Na zdjęciach wszystko widać jak na dłoni. Selekcjoner został przyłapany

Po dwóch meczach eliminacji do mistrzostw Europy 2024, Polacy mają na swoim koncie 3 punkty i po blamażu z Czechami udało się wygrać 1:0 z Albanią. Eksperci piłkarscy oraz fani nie byli jednak zbyt łaskawi dla selekcjonera oraz piłkarzy i surowo ocenili to, co oglądaliśmy na murawie PGE Narodowego. Fernando Santosa uważnie obserwowało również oko kamery i tego Portugalczyk już nie da rady ukryć. Jego postawie przyjrzał się ekspert od mowy ciała.