Grecki klub zainteresowany reprezentantem Polski. Zmieni trenera Lucescu na... Lucescu?

Kędziora trafił do Dynama z Lecha Poznań w 2017 roku. To był udany ruch piłkarza, bo szybko wywalczył miejsce w składzie wielokrotnego mistrza Ukrainy. Rozegrał łącznie 198 meczów w barwach Dynama, z Ligą Mistrzów włącznie. W międzyczasie ze względu na wojnę w Ukrainie w ubiegłym roku był wypożyczony do Lecha. Wiele wskazuje na to, że przyszedł czas na zmiany. Pozyskaniem Kędziory zainteresowany jest PAOK Saloniki i rozmowy w sprawie transferu są zaawansowane. Taką informacje podał grecki portal "Sport24.gr". Ukraiński klub nie ma wygórowanych żądań finansowych za Polaka.

Jeśli dojdzie do transferu to 26-krotny reprezentant Polski trafi spod skrzydeł znakomitego rumuńskiego szkoleniowca Mircei Lucescu do… Razvana Lecescu. To syn trenera Dynama. Razvan Lucescu prowadzi PAOK od 2017 roku z przerwą na pracę w Arabii Saudyjskiej. Zdobył z PAOK mistrzostwo Grecji w sezonie 2018/19 i dwa razy Puchar Grecji. W ubiegłym sezonie PAOK był drugi, za Olympiakosem Pireus, a w tym sezonie po 18.kolejkach jest na czwartym miejscu. Kędziora miałby wzmocnić defensywę zespołu, gdyż często kontuzjowany jest prawy obrońca, Lefteris Lyratzis. W trwającym sezonie ligi ukraińskiej Kędziora rozegrał w barwach Dynama 9 meczów ligowych oraz tyle samo w europejskich pucharach.

