W ostatnim meczu ligowym Barcelony Robert Lewandowski nabawił się urazu. Odczuwał ból w plecach. Dlatego z tego powodu nie przyjechał na zgrupowanie przed meczami z Portugalią i Szkocją w Lidze Narodów. Będzie pauzował przez dziesięć dni. - Powoli musimy się przyzwyczajać do tego, że „Lewy” nie będzie grał wiecznie - powiedział Jacek Krzynówek w rozmowie z Super Expressem. - Nie martwiłbym się jednak, kto go zastąpi w ataku, bo większe problemy mamy w obronie. Sorry, ale to nie wygląda za dobrze. Odpowiem tak: najlepiej byłoby dostosować ustawienie pod nasz aktualny „materiał ludzki”. Selekcjoner trzyma się swoich wyborów. Może chce udowodnić, że ma rację. Ma do tego prawo, w końcu on decyduje, w jakim ustawieniu gramy. Niektórzy piłkarze potrzebują mieć u boku kogoś, kto krzyknie i poustawia zespół. Gdy grał Kamil Glik, to przy nim dobrze wyglądał Jan Bednarek. Na razie rotacje nie przynoszą spodziewanych efektów - zaznaczył były pomocnik drużyny narodowej.

O brak kapitana nie martwi się także Jacek Góralski. Były pomocnik kadry, obecnie gracz drugoligowej Wieczystej Kraków uważa, że jego absencja zmobilizuje kadrowiczów. - Myślę, że drużyna będzie dobrze funkcjonowała bez Roberta - stwierdził Jacek Góralski w Kanale Sportowym. - Odpowiedzialność rozłoży się na całą drużynę i zrobią tam dobry wynik. Jeżeli nie będzie kontuzji i wszystko pójdzie według planu, to w kolejnym spotkaniu może być podobny skład do tego z Portugalią - ocenił były pomocnik druzyny narodowej.

