Jan Tomaszewski chce odebrania Lewandowskiemu opaski kapitana. Wskazuje nazwisko następcy, "on nigdy nie zawiódł"

Nie ulega wątpliwości, że powodem kompromitujących porażek kadry był między innymi brak kogoś, kto poderwałby kolegów do walki. A tego wymaga się od kapitana. Wiele wskazuje na to, że temat odebrania Lewandowskiemu opaski jest rozważane coraz poważniej.

- Robert musi grać, ale jednocześnie może nie być kapitanem – proponuje Tomaszewski. - Powinien sam zrezygnować i oddać opaskę, bo rzeczywiście nie wyszło mu ostatnio kilka spraw. Byłoby to przyjęte przez kibiców ze zrozumieniem – podkreśla Tomaszewski, który ma już kandydata na nowego kapitana.

Jan Tomaszewski: Niech Lewandowski przestanie być kapitanem reprezentacji!

- Nie wiem, czy nie Wojtek? Myśmy o niego walczyli przez ładne parę lat, żeby był numerem jeden. I on się sprawdzał. W Albanii ta francowata druga bramka, gdyby nie poszła po nodze, to jestem przekonany, że Wojtek by ją wyjął. Poszedł rykoszet i nie było szans. Dlaczego Wojtek ma nie być kapitanem? On nie zawiódł i nie zawodzi – zaznacza „Człowiek, który zatrzymał Anglię”.

Tomaszewski liczy, że jak najszybciej poznamy nowego selekcjonera reprezentacji, bo ma do niego kilka próśb.

- Mnie interesuje, ilu nowych ludzi on da do kadry A. Musi wprowadzić debiutantów. Ale musi też uważać, żeby nie przegrać, bo dopóki jest piłka w grze, to trzeba walczyć. Debiutanci na pewno muszą być wprowadzeni na mistrzostwa Europy. Pan Kazimierz Górski wziął na mundial dwóch młodych, jakiegoś Szarmacha i Żmudę. I oni grali wyśmienicie – wspomina.

