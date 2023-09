Jan Tomaszewski ciskał gromy na prawo i lewo! "Kompromitujecie nas!" Tak reprezentacji Polski się jeszcze nie oberwało TYLKO U NAS

W ostatnich miesiącach kibice reprezentacji Polski nie mieli zbyt wielu okazji do radości, a wyniki biało-czerwonych wywoływały ogromne oburzenie, szczególnie po ostatnich meczach Fernando Santosa w roli selekcjonera naszej kadry. Od meczu z Albanią, który skończył się kompromitacją reprezentacji Polski Jan Tomaszewski oraz inni eksperci, dziennikarze, a nawet kibice nie zostawiali suchej nitki na naszych reprezentantach i nawet prawie trzy tygodnie po ostatnim spotkaniu, Jan Tomaszewski nie mógł się nie zdenerwować przypominając sobie słowa Piotra Zielińskiego. Pomocnik biało-czerwonych wyznał wtedy, że rywale wygrali przede wszystkim walką i zaangażowaniem, co wyprowadziło legendarnego bramkarza reprezentacji Polski z równowagi.

Jan Tomaszewski aż się zagotował przypominając sobie słowa Piotra Zielińskiego! Otwarcie powiedział o kompromitacji

- Po meczu z Albanią czołowy zawodnik Zieliński mówi „Oni wygrali walką”. No krew mnie zalała! To znaczy co?! Oni walczyli a Wy co, żeście się położyli?! Gdyby takie stwierdzenie było w klubie, to on nie byłby na ławce, tylko na trybunach! Tu się gra dla narodu polskiego! Dla ojczyzny… Tutaj pluje się krwią na boisku i się gra! A nie kompromituje się! I kompromitujcie nas! - wypalił w rozmowie z "Super Expressem" Jan Tomaszewski, nie zostawiając na grze biało-czerwonych suchej nitki. Zobaczcie całe łącznie z legendarnym bramkarzem, zaglądając do materiału wideo poniżej!