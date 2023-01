Reprezentant Polski zagra w Grecji. W tym klubie pracował Fernando Santos

Okrutny komentarz pod adresem Jerzego Brzęczka. Były piłkarz wysyła go do psychologa, Wichniarek nie miał litości

O możliwości przejścia niespełna 29-letniego reprezentanta Polski do greckiego klubu pisaliśmy kilkanaście dni temu. Dzisiaj wiadomo już na pewno, że Kędziora trafi trzeciego aktualnie zespołu greckiej Super League. Według naszego greckiego źródła będzie to wypożyczenie do końca sezonu. Kędziora trafił do Dynama w 2017 roku i szybko wywalczył miejsce w pierwszym składzie. Łącznie w barwach wielokrotnego mistrza Ukrainy rozegrał 198 meczów, z Ligą Mistrzów włącznie. Zdobył mistrzostwo Ukrainy i dwa razy puchar tego kraju. W obecnym sezonie grał rzadziej, bo z piętnastu meczów ligowych Dynama zagrał w dziewięciu z nich. Grecki klub z kolei szuka intensywnie prawego obrońcy w związku z poważną kontuzją Lefterisa Lyratzisa. Dynamo i PAOK znalazły porozumienie, co było łatwiejsze o tyle, że ukraiński klub nie ma wygórowanych żądań finansowych. W klubie z Salonik w przeszłości grali Polacy, m.in. Mirosław Sznaucner czy całkiem niedawno Karol Świderski. Szkoleniowcem tego pierwszego w PAOK-u był Fernando Santos. Nowy selekcjoner Biało-Czerwonych pracował w tym klubie w latach 2007-2010 po czym został selekcjonerem reprezentacji Grecji. Być może to będzie powód, żeby przyjrzeć się też Kędziorze. Prawy obrońca zagrał w reprezentacji 26 razy i zdobył jednego gola. Ostatni występ zaliczył w listopadzie 2021 roku za kadencji Paulo Sousy.

