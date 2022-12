Taką pasję mają byłe gwiazdy kadry i ligi. Zobacz, jakie okazy złowili Kosowski i Baszczyński [WIDEO]

Grzegorz Krychowiak bezpardonowo zaatakowany na boisku w Arabii Saudyjskiej! Zero szacunku do Polaka [WIDEO]

Trzeba rybkę złowić

Kosowski i Baszczyński decydowali o sukcesach Wisły Kraków, w barwach której sięgali po mistrzostwo w ekstraklasie. Brylowali także w reprezentacji Polski, z którą zagrali na mistrzostwach świata w 2006 roku w Niemczech. Teraz są komentatorami i ekspertami piłkarskimi. Przyjaźnią się, mają wspólne biznesy i pasję. Jest nią wędkarstwo. Paweł Kabat, na swoim kanale na youtube, pokazał wyprawę z byłymi piłkarzami nad wodę. - Lód skruszony, można się wodować - powiedział Marcin Baszczyński. - Jest Mikołaj, są elfy, muszą być ryby. Trzeba rybkę złowić - wyliczał i dodał przygotowując się już do połowu: - Był mundial, celuję w złoto, tak więc nie ma przebacz.

Łapa pocięta to znak...

Jak poszło byłym kadrowiczom nad wodą? Co wpadło do sieci? Złowili sandacze i szczupaki. - Jak widać wszyscy uśmiechnięci, połowione, rybka też z tyłu pływa - podsumował Kosowski. A Baszczyński pokazał kontuzjowaną prawą dłoń. - Pocięta łapa, to znak, że coś się działo, coś w sieci było. To nie żyły cięte, tylko ryby były cięte - zaznaczył. - Do zobaczenia na szlaku - zakończył Kosowski.