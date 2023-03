Tego zachowania Lewandowskiego w telewizji nie zobaczyliście. Wszystko nagrało się za kulisami, wzruszający moment

Zwróćcie uwagę na ten wpis Cezarego Kuleszy po meczu z Albanią. Nie zamierzał omijać tej kwestii, stwierdził to wprost

Celem na dwa pierwsze mecze eliminacji do mistrzostw Europy było zdobycie sześciu punktów, o czym mówił sam Fernando Santos. Plan udało się zrealizować tylko połowicznie, bo najpierw Polacy przegrali w fatalnym stylu z Czechami na wyjeździe, aby kilka dni później ograć Albanię na PGE Narodowym. Do pełni szczęścia wciąż brakowało sporo, bo styl wygranej w poniedziałek pozostawiał nieco do życzenia.

Piękny gest Lewandowskiego. Kamery to wychwyciły

Nie zmienia to jednak faktu, że piłkarze byli w lepszych nastrojach niż w piątkowy wieczór i z nieco spokojniejszą głową mogli odpowiadać na pytania dziennikarzy. Przed kamerami stanął również Robert Lewandowski, który jak zwykle cieszył się największym zainteresowaniem wśród reporterów. Kapitan kadry zazwyczaj odpowiada jednej grupie dziennikarzy i następnie udaje się do autokaru. Tym razem w mix-zonie spędził nieco więcej czasu i znalazł chwilę, aby odpowiedzieć na pytania niepełnosprawnego reportera. Wcześniej kilka minut dziennikarzowi poświęcił również Wojciech Szczęsny.