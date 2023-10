i Autor: Cyfrasport Rene Shaki Joensen, Piotr Zieliński

Przed meczem Wyspy Owcze - Polska

Znów będzie chciał zatrzymać Polaków. Tym zajmuje się na co dzień piłkarz Wysp Owczych

We wrześniu już dał się we znaki naszym kadrowiczom. Polska wygrała z Wyspami Owczymi 2:0 w eliminacjach mistrzostw Europy w Warszawie. Teraz Rene Shaki Joensen dziś znów będzie starał się uprzykrzyć życie naszym zawodnikom. Kadrowicz z Wysp Owczych na co dzień pracuje, a dopiero po niej ma czas na futbolową pasję.