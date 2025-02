Żona Przemysława Frankowskiego to prawdziwa rakieta! Jak Turcy ze Stambułu zobaczą te ZDJĘCIA, to zaparują im okulary

Merhaba Aslanlar, Merhaba Galatasarailar! - tak Przemysław Frankowski mógł mówić do kibiców Galatasaray po swoim największym transferze w życiu. Oznacza to Witajcie Lwy, Witajcie kibice Galatasaray! W tym roku Przemysław Frankowski skończy 30 lat, dlatego transfer do Galatasaray jest dla niego niczym los na loterii. Choć w Lidze Narodów grać nie może (termin zgłaszania zawodników upłynął wcześniej), to z pewnością „Franek” będzie dostawał minuty w lidze tureckiej.

Przemysław Frankowski w Galatasaray zarobi miliony!

Przede wszystkim będzie mógł liczyć na wielkie pieniądze, bo Galata to bogaty klub. Frankowski ma zarabiać 1,7 mln euro za sezon! Oprócz wielkiej kasy na frankowskiego czekają niesamowici kibice, którzy potrafią zrobić na stadionie kocioł. A Frankowski musi się nauczyć przyśpiewki: „Cim bom bom Galatasaray!”

Frankowski z pewnością zabierze ze sobą do Stambułu rodzinę. Od 2019 roku jest szczęśliwym mężem Aleksandry. Panieńskie nazwisko pani Oli to Machaj, znane kibicom piłkarskiej Ekstraklasy. Jej brat, Mateusz Machaj, był solidnym ligowcem (rozegrał 103 mecze w Ekstraklasie, grał m.in. w Lechu Poznań, Śląsku Wrocław, czy Lechii Gdańsk).

Żona Przemysława Frankowskiego - Aleksandra Frankowska

Przemek i Ola doczekali się dwójki potomstwa. Jakuba (urodzony w 2018) i Franciszka (2021). Teraz cała rodzina będzie trzymała kciuki za Frankowskiego w Stambule.

W życiu Przemysława Frankowskiego było traumatyczne przeżycie. Piłkarz Galatasaray przed 10 laty mógł stracić oko. 15 lutego 2015 roku Jagiellonia, w której grał wówczas Frankowski, grała mecz z Legią w Warszawie. W 73. minucie piłka kopnięta przez Igora Lewczuka trafiła Frankowskiego w twarz, a zawodnik Jagiellonii musiał opuścić plac gry. Krew zalała oko Frankowskiego, Przemek stracił wzrok w jednym oku. Potem wzrok raz wracał, raz go nie było, ale problemy trwały zbyt długo. Sprawy w swoje ręce wziął jednak Michał Probierz, który załatwił Frankowskiemu prywatną konsultację w jednym ze śląskich szpitali.

Okazało się, że ciśnienie w oku Frankowskiego było trzykrotnie wyższe od normy, a wszystko to mogło skutkować stałą utratą wzroku. Całe szczęście, że piłkarz został poddany operacji, która ocaliła oko Przemysława Frankowskiego.

