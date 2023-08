Bartosz Bereszyński znalazł nowy klub? Transakcja jest już bliska realizacji

Z ziemi polskiej do włoskiej

Bartosz Bereszyński w zeszłym sezonie Serie A cieszył się z mistrzostwa Włoch w barwach Napoli, ale też... mógł opłakiwać spadek do Serie B. Pierwszą rundę rozegrał w słabiutkiej Sampdorii, z której do Napoli był tylko wypożyczony. W klubie spod Wezuwiusza zagrał trzy ligowe spotkania i jedno w Pucharze Włoch.

Reprezentant Polski z pewnością chce uniknąć gry na zapleczu włoskiej ekstraklasy. 31-letni piłkarz ma za sobą już dwa spotkania. W sobotnim meczu z Ternaną (2:1) zagrał nawet z opaską kapitańską.

ZOBACZ: Druzgocące wieści dla Lewandowskiego. Tak źle nie było od lat, liczby mówią wszystko, brutalna prawda

Być może był to ostatni mecz "Beresia" w Serie B, bowiem bardzo bliski sprowadzenia go do siebie jest Empoli. Według informacji Tomasz Włodarczyka z portalu meczyki.pl - prawy obrońca przechodzi już testy medyczne przed rocznym wypożyczeniem.

Empoli nie rozpoczęło tego sezonu zbyt dobrze, bowiem już zdążyło odpaść z Pucharu Włoch (po porażce z drugoligową Cittadellą) i przegrać w inaugurującym Serie A meczu z Veroną.

SPRAWDŹ: Ostatnia prosta Rakowa. Medaliki wyeliminują klub Kamila Grabary i zameldują się w fazie grupowej?

Bereszyński po meczu z Mołdawią: - To karygodne. Jest mi wstyd! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.