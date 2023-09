Finalista Ligi Mistrzów z kolejnym czystym kontem? Inter w drodze po kolejne ligowe zwycięstwo

Kursy TOTALbet: Inter Mediolan – ACF Fiorentina

Trzeba przyznać, że latem w gabinetach dyrektorskich Interu Mediolan zdecydowanie nie próżnowano. Kadra pierwszego zespołu uległa poważnym zmianom i na pierwszy rzut oka wydaje się, że były to roszady „in plus”. Z klubu odeszli co prawda Andre Onana (Manchester United, ok. 55 mln euro), Marcelo Brozovic (Al-Nassr, 18 mln euro) czy Robin Gosens (Union Berlin, 13 mln euro), w ich miejsce przyszli jednak godni następcy, a głębia składu jest zdecydowanie większa niż przed rokiem. Do klubu ze Stadio Giuseppe Meazza trafili m.in. Yann Sommer (Bayern, 6,75 mln euro), Benjamin Pavard (Bayern, 32 mln euro), Davide Frattesi (Sassuolo, wypożyczenie) czy Marcus Thuram (Borussia M’gladbach, wolny transfer). Oprócz nich mediolańczycy wzmocnili także konkurencję na wahadłach (transfery Carlosa Augusto i Juana Cuadrado) oraz w ataku (Marko Arnautovic i Alexis Sanchez). Celem trzeciej drużyny minionego sezonu Serie A jest odzyskanie tytułu mistrzowskiego, a transfery przychodzące pokazują, że jest to cel jak najbardziej realny. Simone Inzaghi wreszcie będzie miał możliwość rotowania składem, co przy grze na trzech frontach jest niezwykle istotne. Początek sezonu jest zresztą w wykonaniu Nerazzurrich całkiem obiecujący – zwycięstwa nad Monzą i Cagliari (w obu przypadkach 2:0) sprawiają, że Inter jest jedynym zespołem w Serie A, który nie stracił dotąd jeszcze żadnej bramki. Zdaniem TOTALbet przedłużenie tej passy w starciu z Fiorentiną jest możliwe, choć w żadnym wypadku nie należy brać tego za pewnik. Zdecydowanym faworytem całego meczu będą natomiast gospodarze – kurs na ich zwycięstwo wynosi 1.69, w przypadku gości z Florencji jest to z kolei 5.10.

Viola latem również nie próżnowała na rynku transferowym, wydając na nowych zawodników ponad 40 mln euro. Najwięcej – bo 12 – wydano na sprowadzonego River Plate napastnika, Lucasa Beltrana. Niewiele mniej kosztował inny napastnik – M’Bala Nzola ze Spezii, a także występujący do niedawna w Empoli Fabiano Parisi (obaj po 10 mln euro). Oprócz tego ciekawym ruchem wydaje się sprowadzenie Yerry’ego Miny, któremu wraz z końcem czerwca wygasła umowa z Evertonem. Najgłośniejszym ruchem „wychodzącym” była z kolei niewątpliwie sprzedaż Arthura Cabrala do Benfiki za 20 mln euro. Ze Stadio Artemio Franchi latem odeszli również Igor (Brighton, 17 mln euro), Aleksa Terzic (RB Salzburg, 5,5 mln euro) czy Riccardo Saponara (Hellas Werona, wolny transfer). Podobnie jak w przypadku Interu, wydaje się, że kadra Fiorentiny jest obecnie nieco szersza niż w poprzednich rozgrywkach, co może pozwolić osiągać dobre wyniki nie tylko w Serie A. Początek sezonu w wykonaniu podopiecznych Vincenzo Italiano pozostawia jednak lekki niedosyt. „Fiołki” na inaugurację ograły na wyjeździe Genoę 4:1, a pierwsza połowa domowego meczu z Lecce była wyśmienita, czego dowodem było prowadzenie 2:0. Po zmianie stron gospodarze zupełnie spuścili jednak z tonu i dali się dogonić niżej notowanemu rywalowi, przez co po dwóch kolejkach mają w dorobku jedynie 4 punkty. Z pewnością nie jest to zły rezultat, ale biorąc pod uwagę okoliczności, strata punktów z ekipą z Apulii może boleć. Tym bardziej, że w trzeciej kolejce Fiorentina na wyjeździe zmierzy się z Interem i nie będzie faworytem tego meczu. TOTALbet za każdą złotówkę postawioną na ich triumf w tym spotkaniu płaci 5.10. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej gospodarzy wynosi z kolei 1.69.

