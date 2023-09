Kolega Szczęsnego i Milika wpadł w poważne kłopoty! Paul Pogba może zostać wyrzucony z klubu za doping!

Paul Pogba zanotował w ostatnim czasie okrutny zjazd. Niegdyś uznawany za jednego z najlepszych środkowych pomocników na świecie w 2016 roku przeniósł się do Manchesteru United za aż 105 mln euro właśnie z Juventusu (do którego trafił w 2012 roku z... Manchesteru United). Z „Czerwonymi Diabłami” Francuz zdobył m.in. Ligę Europy, ale z czasem jego znaczenie dla zespołu zaczęło spadać, w dużej mierze przez urazy, jakich często doznawał. Zdawało się, że powrót do „Starej Damy” pozwoli mu się odbudować, tak się jednak nie stało. Trafił on do Turynu latem 2022 roku i przez cały sezon 2022/23 zagrał w 10 spotkaniach. Jeśli ta liczba nie jest jakaś dramatycznie niska, to należy zauważyć, że spędził on na boisku... 161 minut z 900 możliwych. W nowym sezonie wystąpił on już w dwóch meczach i spędził na boisku 52 minuty, ale może się okazać, że były to jego ostatnie w tym klubie. Juventus szuka możliwości, by rozwiązać konkrakt Francuza.

Pogba wpadł na dopingu i może wylecieć z klubu

W poniedziałek, 11 września, pojawiła się szokująca informacja, że Paul Pogba otrzymał pozytywny wynik testu antydopingowego, który został przeprowadzony po meczu Juventus – Udinese (3:0). Z racji na to, że Pogba dał bardzo mało drużynie w minionym sezonie, a obecnie jest... najlepiej zarabiającym graczem tego klubu, to jego władze szukają możliwości rozwiązania jego kontraktu z winy piłkarza.

– To wszystko wina suplementu, poleconego przez znajomego lekarza, niezwiązanego z Juventusem, a zakupionego w USA, gdzie obowiązują inne zasady związane z dopingiem. I wszystko wskazuje, że właśnie to ma być przyczyną dodatniego wyniku testu na testosteron u Pogby. Byłby to zatem przypadek nieostrożności francuskiego pomocnika, który przez pomyłkę zażył środek dopingujący. Jeśli pozytywny wynik się potwierdzi, to Juventus może zażądać rozwiązania umowy – pisze „La Gazzetta dello Sport”. Jeśli Pogba zostanie uznany ostatecznie za winnego dopingu i okaże się, że przyjął środek nieumyślnie, grożą mu dwa lata dyskwalifikacji, a jeśli zrobił to świadomie, to nawet cztery.

