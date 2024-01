Łukasz Skorupski z Bologną podbija Serie A. Były kadrowicz mówi o spokoju bramkarza kadry i ambicjach włoskiego klubu

Do transferu Zielińskiego coraz bliżej! To on ma zastąpić Polaka w Napoli, porozumiał się z klubem

Bologna zaskakuje w tej edycji. Jest na piątym miejscu i ma szansę na wywalczenie przepustki do Ligi Mistrzów. Do czwartej Fiorentiny traci tyko dwa punkty. - Dla mnie Bologna to taki czarny koń rozgrywek - mówi nam Piotr Czachowski, który świetnie orientuje się we włoskim futbolu. - Jednak uważam, że to nie jest jeszcze zespół skrojony na miarę Ligę Mistrzów. Tyle że w starciach z zespołami z czołówki nie będzie jednak bez szans. Pokazała to na przykład w Pucharze Włoch, gdy pokonała Inter Mediolan. Nawet występy w Lidze Europy zostałby odebrane jako duże osiągnięcie. To byłaby frajda dla kibiców, którzy po 22 latach znów cieszyliby się z europejskich pucharów. Przypomniałyby się sympatykom najlepsze czasy ich klubu - dodał.

Motta mądrze ułożył drużynę

Były kadrowicz docenia pracę, którą wykonał z Bologną trener Thiago Motta. - Bardzo mądrze ułożył drużynę i jeszcze lepiej nią zarządza - ocenia Czachowski. - Stworzył młody, perspektywiczny zespół. Jest tam kilku ciekawych piłkarzy do wyrwania przez ligowych potentatów. Wrażenie na mnie robi Holender Joshua Zirkzee, który grał kiedyś w Bayernie Monachium. Do tego jest Szkot Lewis Ferguson, a w bramce nasz Łukasz Skorupski. Niepokojące jest to, że Bologna strzela tak mało goli. Z drugiej strony trzeba pochwalić ten zespół za grę w obronie, bo pod tym względem to trzecia defensywa w lidze po Interze i Juventusie - przypomina.

Skorupski od wielu lat trzyma poziom w Serie A

Od lat pewniakiem w bramce Bologny jest wspomniany powyżej Łukasz Skorupski, który rozgrywa w tym klubie szósty sezon. - Skorupski od wielu lat trzyma poziom w Serie A - Czachowski komplementuje bramkarza reprezentacji Polski. - Potrafi ustawić defensywę i dobrze z nią współpracuje. Swoimi interwencjami wiele razy ratował zespół od porażek. Zapewnia spokój w obronie, którą odpowiednio dyryguje. Pojawiały się głosy o zainteresowaniu jego osobą ze strony Romy, która była przecież jego pierwszym klubem we Włoszech. Skorupski przez tyle lat gry w Serie A udowodnił klasę. Jest jednym z najlepszych fachowców w lidze. Może jeszcze podpisze kontrakt z innym klubem? Na przykład właśnie z Romą? Życzę mu tego - zaznaczył.

Urbański ma potencjał, ale musi poprawić się fizycznie

Szanse w ekipie Bologny dostaje także utalentowany pomocnik Kacper Urbański, młodzieżowy reprezentant Polski. Trener Thiago Motta w tym sezonie dał mu zagrać w ośmiu meczach (185 minut), a raz nawet młody zawodnik wybiegł w pierwszym składzie. 17 razy był rezerwowym. - Urbański ma potencjał - stwierdza Czachowski. - To przyszłość Bologny. Jego talent dostrzega szkoleniowiec. Widać, że atutem obiecującego gracza jest technika, bo piłka go słucha. Jednak, aby sprostać wymaganiom ligi włoskiej czy europejskiej piłki, to musi koniecznie poprawić się fizycznie - zwraca uwagę najlepszy polski piłkarz z 1991 roku.

