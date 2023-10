Milan lepszy we włoskim klasyku? Stara Dama będzie chciała utrzeć nosa liderowi

Kursy TOTALbet: AC Milan - Juventus

Dla fanów Milanu obecny sezon w wykonaniu ich ulubieńców jest jak na razie bardzo pozytywny. Drużyna wzmocniona latem wieloma nowymi piłkarzami szybko została „scementowana” przez Stefano Pioliego, dzięki czemu gra Rossonerich wygląda doprawdy obiecująco. Wyniki mówią zresztą same za siebie – siedem zwycięstw i tylko jedna porażka to wynik godny uznania. Łyżeczkę dziegciu w tej beczce miodu stanowi zapewne fakt, że przegrany mecz przypadł w udziale w starciu derbowym przeciwko Interowi. Gracze w czerwono-czarne pasy zostali wówczas zupełnie zdominowani przez lokalnego rywala, przegrywając aż 1:5. Co istotne, milaniści nie zwiesili głów po tej klęsce. Wręcz przeciwnie – szybko wrócili na właściwe tory, a dwie domowe wpadki Interu sprawiły, że teraz to oni mogli usadowić się w wygodnym fotelu lidera Serie A. Sytuacja jest natomiast dynamiczna, a różnice niewielkie, każda wpadka może zatem oznaczać spadek z tronu. Tym bardziej, że w najbliższy weekend drużynę z Mediolanu czeka starcie w ligowym klasyku, na San Siro zamelduje się bowiem Juventus. Choć w takim meczu zdarzyć może się praktycznie wszystko, w opinii ekspertów z TOTALbet to gospodarze będą nieznacznym faworytem. Potencjalną wygraną Milanu legalny polski bukmacher „wycenił” na 2.29, w przypadku triumfu gości spod Piemontu jest to 3.32.

i Autor: TOTALbet

W Turynie sporo dzieje się natomiast w kwestiach nie do końca piłkarskich. Kilka tygodni temu rozgorzała sprawa dopingu stosowanego przez Paula Pogbę, której efektem może być długoletnia dyskwalifikacja, skutkująca koniecznością zakończenia kariery przez reprezentanta Francji. Jakby tego było mało, w ostatnich dniach wybuchła afera bukmacherska z udziałem innego piłkarza Starej Damy – Nicolo Fagioliego. Młody pomocnik przyznał się do uzależnienia od hazardu, a następnie poddał się dobrowolnej karze, skutkującej siedmiomiesięczną banicją. Wobec opisanych powyżej historii imponujący wydaje się fakt, że piłkarze ze stolicy Piemontu w dotychczasowych ośmiu meczach ugrali aż 17 punktów, co daje im obecnie miejsce na najniższym stopniu podium tabeli Serie A – jedynie za plecami dwóch mediolańskich drużyn. Choć swój wkład w wyniki osiągane przez turyńczyków ma także Arkadiusz Milik (dwa gole i asysta), gra ofensywna drużyny prowadzonej przez Maxa Allegriego opiera się w głównej mierze na duecie Vlahovic – Chiesa. Obaj mogą zresztą pochwalić się obecnie identycznym ligowym dorobkiem, wynoszącym po cztery bramki oraz jednej asyście. Zdaniem TOTALbet to właśnie Serb będzie jednym z głównych kandydatów do trafienia do siatki w niedzielny wieczór na San Siro. Kurs na takie zdarzenie wynosi 3.30, a wyżej oceniane są jedynie szanse snajpera gospodarzy – Olivera Giroud (3.02). Co ciekawe, bukmacher potencjalnego gola Federico Chiesy „wycenił” na 4.45, Arkadiusza Milika natomiast… 3.80.

Agata Sieramska, piękna dziewczyna Arkadiusza Milika

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Milan – 2.29 remis – 3.45 Juventus – 3.32

Podwójna szansa:

1X – 1.35 12 – 1.33 X2 – 1.60

Milan strzeli gola:

tak – 1.29 nie – 3.40

Juventus strzeli gola:

tak – 1.43 nie – 2.70

Strzelec:

Oliver Giroud (Milan) – 3.02

Dusan Vlahovic (Juventus) – 3.30

Rafael Leao (Milan) – 3.55

Arkadiusz Milik (Juventus) – 3.80

Luka Jovic (Milan) – 4.00

Noah Okafor (Milan) – 4.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.