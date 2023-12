Piotr Zieliński może mieć prawdziwy ból głowy! Wielkie kluby mocno zainteresowane reprezentantem Polski, ogromne pieniądze

Piotr Zieliński trafił do Napoli w 2016 roku, przez co można mu przyznać miano jednego z najbardziej doświadczonych zawodników w klubie. Reprezentant Polski wielokrotnie był łączony z drużynami takimi jak: Liverpool. Jednak ostatecznie 29-latek zawsze zostawał w Neapolu. Przez cały okres gry we włoskim klubie zdobył Puchar Włoch (2020), scudetto (2023). Zieliński ma już na swoim koncie rozegranych 349 meczów dla Napoli, co daje mu jeden z najlepszych wyników w historii klubu. Dla reprezentanta Polski podpisanie kolejnego kontraktu z aktualnym pracodawcą ma oznaczać... obniżkę pensji. Nie jest tajemnicą, że o piłkarza pytają takie druzyny, jak: Inter, czy Juventus.

Aktualnie Zieliński zarabia ok. 4 milionów euro netto, zdaniem "Tuttosport", jeśli zdecyduje się podpisać nowy kontrakt to ma otrzymać zaledwie 3 miliony za sezon. - Polak jeszcze nie zaakceptował tej oferty. Pod koniec roku ma dojść do kolejnego spotkania z działaczami Napoli. Jeśli obie strony się nie dogadają, to Inter i Juventus będą gotowe wkroczyć do akcji. Pomysł Interu to czteroletni kontrakt, wedle którego Zieliński będzie zarabiał 4-4,5 mln euro rocznie plus bonusy - można przeczytać.

Dyrektor sportowy Interu - Beppe Marrotta, słynie z pozyskiwania wielkich nazwisk bez kontraktu. Na jego liście są m.in. Marcusa Thurama, Juana Cuadrado, Andre Onanę, Stefana De Vrija czy Hakana Calhanoglu. Jednak dla Zielińskiego przejście do klubu z Mediolnu oznaczałoby brak pewności regularnej gry, ponieważ jest tam ogromna konkurencja.