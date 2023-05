Tajemnicza śmierć młodego piłkarza. Ciało 24-latka znaleziono w kanale!

Ciało zostało znalezione w jednym z kanałów amsterdamskiej dzielnicy Kloveniersburgwal. Gallani przebywał w Holandii z grupką znajomych. W piątek wpadł do kanału, przyczyny tego tragicznego zdarzenia nie są na razie znane. Toczy się śledztwo i poszukiwani są ewentualni świadkowie tragicznego wydarzenia. Luca Ugolotti, czyli jeden z uczestników wypadu do Amsterdamu i kolega piłkarza przyznał, że widział jak Gallani się topi. Policja zaczęła śledztwo od nagrań monitoringu wokół miejsca zdarzenia.

24-latniego zawodnika pożegnał już jego klub. "Cichy lider na boisku. Przykład dla kolegów z drużyny. Facet z życzliwą i pełną szacunku duszą. Ciężko znaleźć słowa na to, co się stało. Może właściwe to "cześć" i "dziękuję". Będziemy cię nosić w naszych sercach na zawsze. Żegnaj Gabri" - napisali w oświadczeniu przedstawiciele ASD Piccardo Traversetolo.

Gallani grał na piątym poziomie włoskiej piłki, która była oczywiście dodatkiem do jego życia. Włoch studiował inżynierię na uniwersytecie w Parmie, a w najbliższym czasie miał zaplanowaną obronę pracy magisterskiej i staż w fabryce Lamborghini. Jak się okazuje, był przebywał również w Warszawie, w ramach wymiany studenckiej "Erasmus".

Era in vacanza ad Amsterdam,con alcuni amici,Gabriele Gallani,24 anni di Provazzano,nel Parmense,caduto in un canale e morto poche ore dopo in ospedale. Le autorità sono alla ricerca di testimoni che possano fornire maggiori informazioni su come il giovane sia finito in acqua. pic.twitter.com/GirW3GlZSZ— Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) May 20, 2023