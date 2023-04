Tak naprawdę traktują Piotra Zielińskiego w Neapolu! Wystarczyło jedno zdjęcie i wszystko stało się jasne

W reprezentacji Polski Piotr Zieliński pomimo upływu lat ma zarówno swoich wielkich fanów, jak i osoby, które nie są przekonane co do jego umiejętności i niemalże w każdej sytuacji są w stanie doszukać się jego błędów. Zupełnie inaczej wygląda to w Neapolu. Polski pomocnik obecnie jest najlepiej zarabiającym zawodnikiem "Azzurrich", co w ostatnim czasie stało się kością niezgody pomiędzy piłkarzem i władzami klubu, które chcą obniżyć płace najlepiej zarabiających. Dla kibiców Napoli, Polak wciąż jest jednak niezwykle ważny, jak przed laty Maradona.

Wystarczyło jedno zdjęcie, aby przekonać się, jak naprawdę traktują Zielińskiego w Neapolu. Nie ma wątpliwości

Kibice z Neapolu przez lata gry Piotra Zielińskiego mieli okazję przekonać się, jak utalentowanym i ważnym zawodnikiem jest Polak, co doskonale widać podczas spacerów po południowych miastach we Włoszech. Okazję do tego, aby się o tym przekonać miała także żona Krzysztofa Piątka, która musiała pochwalić się swoim znaleziskiem.

Małżonka polskiego napastnika, który obecnie przebywa na wypożyczeniu z Herthy Berlin w Salernitanie, podczas spaceru po Neapolu natknęła się nie tylko na rozwieszone nad ulicą herby "Azzurrich", ale także wywieszoną niebieską koszulkę z numerem "20" i nazwiskiem Zielińskiego, co dobitnie pokazuje, że dla Włochów Polak nadal jest niezwykle ważnym zawodnikiem drużyny.

