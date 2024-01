Ultimatum, telenowela, gorąca krew – Marek Koźmiński spogląda na zamieszanie wokół Piotra Zielińskiego [ROZMOWA SE]

Niedobrze się robi przez to, co szykują Piotrowi Zielińskiemu! Nie zasłużył na takie traktowanie. Hańba

Polaka zabrało w kadrze Napoli na sobotni ligowy mecz z Salernitaną. Wypadł z niej ledwie na kilkadziesiąt minut przed pierwszym gwizdkiem, ze względu na – jak napisano w mediach społecznościowych klubu – „zmęczenie”. Jednocześnie we włoskich mediach nie brakuje od tego momentu sugestii, że Zieliński podzielić może niegdysiejszy los Arkadiusza Milika i zostać odsuniętym od gry w pierwszym zespole ze względu na brak chęci podpisania nowej umowy w Neapolu. Marek Koźmiński, doskonale znający włoską piłkę i głównych bohaterów obecnego zamieszania, ma klarowną opinię na jego temat.

„Super Express”: - „Piotrowi nie grozi odsunięcie. Przykłady z przeszłości pokazują, że gdyby to miało się dziać, już by się stało” – mówił pan nam kilka tygodni temu, gdy pytaliśmy o takie zagrożenie. A dziś jest ono realne?

Marek Koźmiński: - Do tej pory Zieliński cały czas grał, nikt go w Napoli niczym nie szantażował. Ale znając gorącą krew właściciela nożna się jednak spodziewać dziwnych rzeczy wokół Piotra.

- Dlaczego?

- Bo dużo – za dużo! - wokół niego się dzieje. A ja to bardzo źle odczytuję.

- Dzieje się to, że po sezonie ma odejść do Interu – tak przynajmniej wciąż utrzymują włoskie media.

- Owszem, i to te poważne, które bzdur nie piszą. Ale to one niedawno napisały także, że Inter dał mu ultimatum; wyznaczył datę, do której powinien podpisać kontrakt. A to już poważna sprawa, Piotrek sam stwarza sobie niekomfortową sytuację tym brakiem decyzyjności. I znów robi nam się brazylijska telenowela.

- Która – jak się wydawało w momencie przecieków dotyczących „mariażu” z Interem – dobiegała już końca…

- I jakoś skończyć się nie może. Temu rzekomemu ultimatum, o którym piszą Włosi, wcale bym się nie dziwił. Może świadczyć o dużym zdenerwowaniu całą sytuacją w Mediolanie. Inter po prostu nie chce być kartą przetargową w ewentualnych rozmowach Piotra z innymi. A znów w kategoriach plotek pada sugestia zainteresowania z Anglii...

- O co może chodzić Piotrowi?

- Nie wiem. Gra na trzech stołach może? W każdym razie sam wokół siebie robi dużo szumu. A to mu nie służy.

- Skoro nie ma podpisu pod umową z Interem, to oznacza jeszcze jakąś nadzieję dla Napoli?

- Przeczytałem – chyba w „La Gazetta dello Sport” - że Angelo De Laurentis jednak zaproponował mu jakiś bardzo wysoki kontrakt, bodaj dwuletni, z kwotą odstępnego 20 mln euro w najbliższym sezonie… A jeśli rzeczywiście składa „Zielkowi” nową, wysoką ofertę, to znaczy, że dostał sygnał, że jednak można się dogadać. Czyli – idąc tym tropem – Piotr nie zostawił w Neapolu jasnego przekazu: „Panowie, dziękuję, ja już mam podpisany kontrakt”. Nie uciął tej sprawy, więc wszystko się toczy. Jak w telenoweli.

- Przeszarżował?

- To już historia oceni. Ale powtórzę: to wszystko nie służy Piotrowi.

- Ta telenowela pana zadziwia?

- Czy mnie zadziwia? Chyba nie, dziś świat się stał bardzo merkantylny. Ale wielki biznes zawsze robi się po cichu, a nie w takim świetle jupiterów, w jakim teraz stoi Zieliński. Może dlatego tego biznesu wciąż nie ma!

i Autor: Cyfra Sport Marek Koźmiński