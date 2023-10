Weekend szlagierów w lidze włoskiej! Napoli zrewanżuje się Milanowi za ubiegłosezonowy blamaż?

Kursy TOTALbet: SSC Napoli – AC Milan

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że miniony sezon był dla wszystkich związanych z Napoli wyjątkowy. Drużyna prowadzona wówczas przez Luciano Spalettiego zupełnie zdominowała rodzime rozgrywki, z ogromną pewnością sięgając po trzeci w historii, a pierwszy od 33 lat tytuł mistrzowski. Letnie zawirowania – w tym zmiana szkoleniowca – sprawiły, że w bieżących rozgrywkach ekipa spod Wezuwiusza nie spisuje się już tak fenomenalnie jak jeszcze kilka miesięcy temu. Piotr Zieliński i jego koledzy wciąż potrafią czarować na murawie, ale wciąż brakuje im zarówno regularności, jak i swego rodzaju boiskowego pragmatyzmu. W efekcie neapolitańczycy zajmują w tabeli Serie A dopiero czwarte miejsce, tracąc do prowadzącego Interu Mediolan pięć punktów. O zmniejszenie tego dystansu w najbliższych dniach będzie natomiast bardzo trudno. Wszystko z tego względu, że już w niedzielę na Stadio Diego Armando Maradona zamelduje się AC Milan, który w sezonie 22/23 był prawdziwą zmorą Napoli. Mediolańczycy po wygranej 1:0 na San Siro oraz remisie 1:1 pod Wezuwiuszem wyrzucili obecnych mistrzów Włoch z Ligi Mistrzów, nieco wcześniej udzielając im surowej lekcji futbolu także w rodzimej lidze, gromiąc rywala aż 4:0! Zdaniem TOTALbet w niedzielę taki scenariusz nie ma szans się powtórzyć. Mediolańczycy mają oczywiście szansę na zwycięstwo, ale faworytem pozostają w opinii bukmachera mistrzowie Italii.

Milan do niedzielnego szlagieru Serie A przystąpi natomiast w niezbyt dobrych nastrojach. Podopieczni Stefano Pioliego jeszcze przed tygodniem znajdowali się bowiem na ligowym szczycie, wyprzedzając lokalnego rywala – Inter. Domowa porażka z Juventusem (0:1) sprawiła jednak, że oba mediolańskie kluby zamieniły się miejscami. Przegrana przeciwko Starej Damie była zresztą sporym rozczarowaniem dla wszystkich związanych z klubem. Na pewno gry nie ułatwiła czerwona kartka, którą jeszcze przed przerwą ujrzał Malick Thiaw, ale trzeba przyznać, że Rossoneri nie prezentowali się w tym starciu tak, jak do tego przyzwyczaili. Kolejny zawód fani klubu z czerwono-czarnej części Mediolanu przeżyli w minioną środę, gdy ich ulubieńcy – po bardzo słabym meczu – ulegli na wyjeździe PSG (0:3) w Lidze Mistrzów. Ten wynik stawia zresztą podopiecznych Stefano Pioliego w ekstremalnie trudnej sytuacji. Na półmetku fazy grupowej Milan ma w dorobku jedynie 2 pkt i zamyka stawkę w grupie F. Zanim jednak dojdzie do kluczowych gier w LM, wicemistrzowie Włoch staną przed kolejnym poważnym wyzwaniem w Serie A. Już w niedzielę udadzą się bowiem do Neapolu, by na Stadio Diego Armando Maradona zmierzyć się z SSC Napoli. Dyspozycja mediolańczyków nie napawa specjalnym optymizmem, co zdają się dostrzegać również eksperci z TOTALbet. Legalny polski bukmacher potencjalny triumf Milanu „wycenił” bowiem na 3.35, w przypadku wygranej gospodarzy jest to natomiast 2.23.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Napoli – 2.23 remis – 3.50 Milan – 3.35

Podwójna szansa:

1X – 1.34 12 – 1.32 X2 – 1.63

Napoli strzeli gola:

tak – 1.25 nie – 3.70

Milan strzeli gola:

tak - 1.39 nie - 2.85

Strzelec gola:

Oliver Giroud (Milan) – 3.27

Giovanni Simeone (Napoli) – 3.42

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli) – 3.55

Giacomo Raspadori (Napoli) – 3.60

Matteo Politano (Napoli) – 3.85

Rafael Leao (Milan) – 3.95

Podane kursy mogą ulec zmianie.

