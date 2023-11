i Autor: MARCO BERTORELLO/AFP/East News Wojciech Szczęsny złapał się za klatkę piersiową w trakcie meczu. Opuścił boisko ze łzami w oczach! Tajemniczy problem

Serie A

Wojciech Szczęsny z wielkim wyróżnieniem w Juventusie! To przez pech trzech gwiazd jego drużyny

Zanim Wojciech Szczęsny pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji Polki, to już w sobotę zagra ligowy mecz z Cagliari. Znajdujący się ostatnio w doskonałej formie bramkarz może nieoczekiwanie zostać doceniony nie tylko za dobrą grę, ale także szereg innych cech, które wnosi do klubu ze stolicy Piemontu. Sprzyja temu też spory zbieg okoliczności. Okazuje się, że aż trzech piłkarzy Juve jest w to zamieszanych.