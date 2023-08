Wojciech Szczęsny zdecydowanie o ofercie z Arabii Saudyjskiej. Uderzył w innych piłkarzy? Obok tych słów nie przejdzie się obojętnie

Prawdziwa arabska lawina transferowa zalała w letnich miesiącach rynek transferowy. Wszystko zaczęło się na początku 2023 roku, gdy na przejście do Arabii Saudyjskiej zdecydował się Cristiano Ronaldo. Niewątpliwie było to motor napędowych ostatnich wydarzeń. Niedawno do arabskich zespołów dołączyli m.in. Neymar, Kante, Firmino, czy Koulibaly. To bardzo mocne nazwiska w światowej piłce.

Szczęsny o transferze do Arabii. Jasna deklaracja

Dużo mówi się o tym, że transfer czekać może również Piotra Zielińskiego, ale oficjalnego potwierdzenia wciąż niema. W rozmowie z TVP Sport o możliwe przenosiny na Bliski Wschód zapytany został Wojciech Szczęsny. Odpowiedź bramkarza reprezentacji była jednoznaczna. - Pieniędzy mi nie brakuje w życiu. Ja wolę fajne wyzwania. A stanie w bramce Juventusu jest najfajniejszym wyzwaniem, jakie mogę przed sobą postawić - stwierdził bramkarz.

Szczęsny poniekąd wbił szpilkę piłkarzom, którzy zdecydowali się przejść do klubów z Arabii. - Widziałem, że kilku dobrych zawodników tam odeszło. Nie dziwię się im, bo oferowano im chore kwoty. Więc rozumiem, że ktoś może podjąć taką decyzję, ale też uważam, że warto mieć w życiu inne priorytety - podsumował reprezentant Polski.