Kim jest Khvicha Kvaratskhelia? Sylwetka pomocnika reprezentacji Gruzji: kluby, ciekawostki, rodzina

Khvicha Kvaratskhelia – reprezentacja

W reprezentacji Gruzji zadebiutował przed czteroma laty. Miało to miejsce w meczu z Gibraltarem w eliminacjach EURO 2020. Pierwszą bramkę w drużynie narodowej zdobył w starciu z Macedonią Północną w Lidze Narodów. Trzeba przyznać, że bilans w kadrze Gruzji ma imponujący, bo w 30 spotkaniach strzelił 15 goli. Największym sukcesem jest awans do niemieckich finałów. To pierwszy raz w historii gruzińskiego futbolu. Najlepszym okres w kadrze miał w latach 2022 i 2023. W każdym z nich po pięć razy pokonywał bramkarzy rywali. Do tej pory cztery razy był wybrany najlepszym piłkarzem Gruzji.

Jerzy Dudek przed pierwszym meczem Polaków na EURO. Tak ocenia Holandię, wiele zależy od tego duetu gwiazd [ROZMOWA SE]

Khvicha Kvaratskhelia – klub

Karierę zaczynał w Dinamo Tbilisi. To właśnie w tym klubie w wieku 16 lat debiutował w gruzińskiej ekstraklasie. W ojczyźnie był potem piłkarzem Rustawi, a następnie był wypożyczony do Lokomotiwu Moskwa, z którym zdobył Puchar Rosji. Przed sześcioma laty angielski The Guardian umieścił go w gronie 60 najlepszych młodych piłkarzy na świecie. Gruzin wypromował się w Rubinie Kazań, gdzie spędził trzy sezony. Dwa razy z rzędu został wybrany najlepszym młodym piłkarzem ligi rosyjskiej. Przed trzema laty L'Equipe wybrał go grona 50 piłkarzy XXI wieku. Był jednym w tym zestawieniu zawodnikiem z ligi rosyjskiej.

Maciej Żurawski o grze bez Roberta Lewandowskiego, szansach Polski na EURO. To będzie kluczowe dla reprezentacji Polski [ROZMOWA SE]

Przed dwoma laty wrócił do Dinamo Batumi. Stało się to w momencie ataku Rosji na Ukrainę. Wtedy FIFA pozwoliła cudzoziemcom na rozwiązywanie kontaktów z klubami z Rosji. Krótki pobyt w ekipie z Gruzji wystarczył do tego, żeby dostać nagrodę dla najlepszego piłkarza rozgrywek. Niebawem został sprzedany do Napoli, gdzie stał się gwiazdą. Cena transferu wyniosła 10-12mln euro. W debiutanckim sezonie w Serie A został mistrzem Włoch. Na ten moment klub z Neapolu czekał 33 lata. Gruzin otrzymał wyróżnienia: MVP sezonu w Serie A i najlepszy młody piłkarz Ligi Mistrzów. Po świetnym starcie łączony był m.in. z transferem do Realu Madryt. Media informowały, że wyceniany jest na blisko 100 milionów euro. Jednak w poprzedniej edycji zarówno Napoli, jak on, zawiedli.

Karol Świderski o urazie i meczu z Holandią. Tak gwiazdor reprezentacji Polski podchodzi do EURO [ROZMOWA SE]

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Khvicha Kvaratskhelia – rodzina

Pochodzi z piłkarskiej rodziny. Jego ojciec Badri Kvaratskhelia występował w reprezentacji Azerbejdżanu. As Napoli ma młodszego brata - Tornike, który również jest piłkarzem. Na cześć legendy Napoli - Diego Maradony dostał od kibiców przydomek Kvaradona. Jego żoną jest Nista Tavadze. Pobrali się przed rokiem.

David Trezeguet dla "Super Expressu": Lewandowski przyzwyczaił się do presji. To ikona futbolu [WIDEO]

Sonda Czy Gruzja wyjdzie z grupy na Euro 2024? Tak Nie

Khvicha Kvaratskhelia – sylwetka

Data urodzenia: 12.02.2001

Klub: SSC Napoli (Włochy)

Bilans w kadrze (mecze/gole): 30/15

Debiut w kadrze: Gibraltar (7.06.2019, el. EURO 2020)

Były reprezentant ze szczyptą nadziei przed meczami Polaków na EURO. „Może to doda drużynie skrzydeł?” [ROZMOWA SE]