Afimico Pululu ocenia szanse z Olimpiją Lublana po równo

Wielki wkład w wywalczenie tytułu miał Afimico Pululu, który był najlepszym strzelcem Jagiellonii w poprzednich rozgrywkach w ekstraklasie. W tym sezonie błyszczy w Lidze Konferencji. Udany rok chciałby zakończyć golem i awansem Jagiellonii do 1/8 finału. Czy to on będzie bohaterem meczu z Olimpiją Lublana? - Olimpija to drużyna, która lubi grać w piłkę - powiedział Afimico Pululu podczas konferencji prasowej, cytowany przez portal Jagiellonii. - Dlatego szanse oceniam po równo. Stawka jest duża. Spodziewam się zaciętego meczu - wyjaśniał napastnik mistrza Polski.

Napastnik Jagiellonii chciały zajść z drużyna jak najdalej

Piłkarze Jagiellonii zdają sobie sprawę z tego, jaka jest stawka meczu z Olimpiją Lublana. Białostocki zespół zajmuje ósme miejsce w tabeli Ligi Konferencji. Trener Adrian Siemieniec mówił, że to dla jego podopiecznych rodzaj testu. Czy jego zawodnicy podołają zadaniu i w ostatnim meczu w tym roku poradzą sobie z liderem ligi słoweńskiej? - Jednak nikt nie czuje presji - podkreślił Pululu podczas konferencji prasowej, cytowany przez portal białostockiej drużyny. - Niewielu spodziewało się, że osiągniemy tak dużo. Chcielibyśmy zajść jak najdalej. Kończący się rok był znakomity w naszym wykonaniu. Dziękuję Bogu za to, co osiągnęliśmy. Cieszę się, że zdobyliśmy mistrzostwo Polski, jak i z tego, że odnieśliśmy wiele ważnych zwycięstw - zaznaczył napastnik białostockiego klubu.

