Dawid Szulczek przekazał kluczową informację. Gwiazda Warty wraca, co z transferami?

Słowak będzie na ławce, ale czy zagra?

W pierwszej kolejce Warta przegrała 0:1 z Pogonią Szczecin. W tym spotkaniu nie zagrał Adam Zrelak. Słowak znajdzie się w kadrze na mecz z Górnikiem. - Adam trenował cały tydzień z zespołem - powiedział trener Dawid Szulczek na konferencji prasowej. - Na pewno znajdzie się na ławce, ale nie jest jeszcze gotowy na grę w dłuższym wymiarze czasowym - zaznaczył.

Górnikowi nie wyszedł mecz z Radomiakiem

Teraz Warta zmierzy się z Górnikiem Zabrze, który potknął się także na starcie rozgrywek. Zabrzanie przegrali 0:2 z Radomiakiem Radom. - Porażka Górnika nie zaskoczyła mnie jakoś mocno, ale to nie dlatego, że jest coś "nie halo" w Zabrzu, lecz jestem pod wrażeniem wzmocnień Radomiaka. Tak łatwo "wyciągnął" nam Janka Grzesika, pozyskał Rafała Wolskiego, który moim zdaniem jest jednym z najlepszych pomocników w ekstraklasie. Gdyby Górnik przegrał z kimś innym, to może byłbym zaskoczony – analizował i dodał: - Górnikowi ten mecz po prostu nie wyszedł, choćby z punktu widzenia bramkarza. Takie mecze się jednak zdarzają. Sparingi przed sezonem może też nie były udane w ich wykonaniu, ale pamiętam Górnika z kwietnia i maja jako świetnie naoliwioną maszynę. Trener Jan Urban na pewno to wszystko poukłada i myślę, że ten zespół będzie na pewno groźny. Mam nadzieję, że nastąpi to po meczu z Wartą – prognozował.

Na transfery trzeba będzie poczekać

Szkoleniowiec zapowiedział transfery. Ale na wszystko potrzeba czasu. - Szykujemy jeszcze transfery, dojdzie do nas stoper, nie wiem dokładnie kiedy, ale na pewno w tym okienku transferowym - stwierdził. - Myślę, że nasza kadra będzie ciut węższa w porównaniu do poprzedniego sezonu, ale pierwsza jedenastka plus pięć zmian jakościowo będzie na wyższym poziomie - zapowiedział trener Szulczek.

