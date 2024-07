Goncalo Feio przed startem ekstraklasy zwrócił się z apelem. Trener Legii to obiecał kibicom, co za przemowa! [WIDEO]

Legia będzie nieustępliwa

Władze Legii zaprezentowali zespół na stadionie przy Łazienkowskiej. Szkoleniowiec powiedział, czego mogą oczekiwać kibice od jego podopiecznych. - Możecie być pewni, że będziecie się z tą drużyną identyfikować - powiedział trener Goncalo Feio podczas prezentacji zespołu w nagraniu opublikowanym przez klubowe media. - Będzie oddawała serce, będzie grała agresywnie, poświęcała się. Będzie nieustępliwa, solidarna wobec siebie, nigdy nie będzie się poddawała. Będzie dobrze grała, bo mamy dobrych piłkarzy, najlepszych w Polsce. Drużyna ciężko, dobrze i mądrze pracuje - zaznaczył.

Kazał te słowa zapisać kibicom

Szkoleniowiec wystosował także apel do sympatyków stołecznego klubu. - Chcę żebyście wsparciem, miłością spowodowali, żeby każdy z nich stawał się lepszy - wyznał trener Feio. - To będzie wyjątkowy sezon. Możecie to zapisać. Będziemy długo, długo, długo go pamiętać. Bądźcie z nami - dodał Portugalczyk.

Kilka słów od trenera Goncalo Feio przed zbliżającym się wielkimi krokami sezonem 24/25 🗣️„Możecie być pewni, że będziecie się identyfikować z tą drużyną.” pic.twitter.com/zcGwQ2nKSU— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) July 16, 2024

