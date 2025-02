Ivi Lopez jest ważną osobą w talii Rakowa

Bezbramkowy remis z Cracovią już był rozczarowaniem. Jednak prawdziwy zawód dopiero miał nadejść. Raków przegrał u siebie 1:2 z GKS Katowice. Bramkę w tym spotkaniu zdobył Ivi Lopez. To było piąte trafienie Hiszpana, który w ten sposób stał się najskuteczniejszym graczem Medalików w lidze - wspólnie z Jeanem Carlosem Silvą. Czy Ivi Lopez błyśnie w hicie kolejki z Lechem? - Odliczano dni do powrotu Iviego - przypomniał Paweł Skrzypek problemy zdrowotne gwiazdy Rakowa w rozmowie z Super Expressem. - To pokazywało, jak wszyscy na niego liczą i jak ważną osobą jest w talii Rakowa. Dlatego od niego, jako lidera, oczekuję znacznie więcej niż to, co pokazał w meczu z beniaminkiem. Owszem, strzelił gola, ale jest coś, co zwróciło moją uwagę w jego grze - wyznał.

Paweł Skrzypek uważa, że Ivi Lopez to kozak, ale...

Były obrońca Rakowa wytłumaczył , co takiego nie spodobało mu się w postawie Hiszpana w trakcie meczu ze śląskim beniaminkiem. - Utkwiła mi w głowie jedna z sytuacji z drugiej części, która miała miejsce na połowie Rakowa - argumentował Skrzypek w rozmowie z naszym portalem. - Wyglądało to tak, jakby Ivi stanął i przyglądał się, zamiast podbiec i powalczyć o piłkę. Nie wykonał żadnej próby. Patrzył na to, co się wydarzy, a w tej sytuacji tylko statystował. Nie wiem, czy go zatkało, ale w tej sytuacji nie dał z siebie maksimum. Mówię o tym, bo czekano na niego z tęsknotą. Każdy – w tym i ja – patrzy na niego z nadzieją, że pokaże coś więcej, bo pod względem piłkarskim to jest kozak - podkreślił były reprezentant Polski, który przed laty zatrzymał legendarnego Gianfranco Zolę w meczu z Włochami w eliminacjach mistrzostw świata 1998.

