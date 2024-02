Jagiellonia sięgnie po mistrzostwo Polski? Były kadrowicz o sytuacji lidera ekstraklasy

Duńskie wzmocnienie "Pasów". Z ligi norweskiej do Ekstraklasy [NASZ NEWS]

Piłkarze Jagiellonii jesień zakończyli na drugiej pozycji. Jednak drugą część sezonu rozpoczęli z przytupem, bo wygrali 3:1 z Widzewem Łódź. Czy podopieczni trenera Adriana Siemieńca mogą bić się o mistrzostwo Polski? Do tej pory dwa razy byli wicemistrzem, czy ten sezon będzie dla nich wyjątkowy i zapiszą się w historii klubu sięgając po pierwszy tytuł? W zespół wierzy prezes Wojciech Pertkiewicz.

- Bardzo podobnie do tego podchodzi Jagiellonia – napisał Kamil Kosowski w komentarzu "Trafił Kosa na Piłkę" na łamach "Przeglądu Sportowego". - Tylko że tam nie ma takiego ciśnienia. Białostoczanie bazują na atmosferze i na filozofii, którą wprowadził ich młody trener, Adrian Siemieniec. To, w jaki sposób prowadzi ten zespół oraz kogo ma w nim do dyspozycji, pokazuje jasno, że obecnie Jagiellonia gra najlepszą piłkę w Ekstraklasie. Dlatego chcą z tego skorzystać. Być może drugiego takiego sezonu nie doświadczą w kolejnych latach. Jaga nie odpuści absolutnie niczego - podkreślił były pomocnik reprezentacji Polski.

