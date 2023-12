John van den Brom powiedział o tym otwarcie, zareagował na krytykę. Taki cel przyświeca trenerowi Lecha

Aleksandar Vuković o podejściu i motywacji do rywala. Carina Gubin sprawi sensację w Pucharze Polski?

W tym sezonie Lech zamierza zmienić niekorzystną statystykę w Pucharze Polski. - Nie ukrywam, że zdobycie Pucharu Polski jest jednym z naszych celów - powiedział wprost trener John van den Brom podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Dlatego musimy awansować do kolejnej rundy. Mamy wiele respektu dla piłkarzy Arki. Nie ma to większego znaczenia, czy rywale grają w ekstraklasie, czy w niższej lidze. Naprawdę wykonali kawał dobrej roboty w rozgrywkach w pierwszej rundzie. Prowadzą w tabeli i mieli imponującą serię wygranych spotkań - komplementował lidera pierwszej ligi.

Szanuje punkt widzenia każdej osoby, ale...

Ostatnio pojawiły się informacje, że pozycja Holendra w Lechu nie jest już taka mocna. Jak na to reaguje szkoleniowiec? - Jestem najbardziej krytyczną osobą wobec siebie - tłumaczył van den Brom. - Nigdy, także po wygranych meczach, nie jestem do końca usatysfakcjonowany. Wiemy, jak pracujemy, staramy się robić to jak najlepiej. Szanuję punkt widzenia każdej osoby. Jednak nie możemy pod wpływem krytyki nagle zmieniać naszych idei, sposobu pracy, czy filozofii klubu - oznajmił holenderski trener Lecha.

