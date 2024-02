Kacper Tobiasz dalej numerem 1 w bramce Legii? Kosta Runjaić podjął decyzję!

Sześć goli z Molde

Do Tobiasza było wiele pretensji już za przegrane 2:3 wyjazdowe spotkanie z Molde. Wtedy młody golkiper jeszcze przed przerwą trzy razy wyciągał piłkę z siatki. W rewanżu także wytknięto mu pomyłkę przy stracie pierwszego gola. Warszawski zespół przegrał na Łazienkowskiej 0:3 i pożegnał się z europejskimi pucharami.

Jesus Imaz znów zadbał o dramaturgię. Hiszpan zapisał się w historii Jagiellonii [WIDEO]

Trener uczulał go na słabszy okres

To właśnie Tobiasz został uznany za głównego winowajcę klęski z norweskim klubem. Znalazł się pod obstrzałem zawiedzionych kibiców. Wylał się na niego hejt w Internecie. Pewna granica została przekroczona, bo obrażano nie tylko jego, ale także rodziców i sympatię gracza. - Musimy pamiętać, że jest to młody zawodnik, któremu zdarzają się wahania formy - powiedział trener Kosta Runjaić zaraz po spotkaniu z Molde. - Na przestrzeni 18 miesięcy można powiedzieć, że były to występy pozytywne. Rozmawiałem z nim na ten temat. Uczulałem go na to. Tak naprawdę, to spodziewałem się takiego załamania, czy gorszego okresu w zeszłym roku. Nastąpił teraz – zaznaczył.

Mariusz Rumak mówi o niedosycie po hicie kolejki. Trener Lecha nie na to liczył w starciu ze Śląskiem

Z Koroną zagra Hładun

Jednak szkoleniowiec zdecydował się dokonać roszady w bramce Legii. W wyjazdowym meczu z Koroną w pierwszej jedenastce wybiegł Dominik Hładun, a tym razem Tobiasz był rezerwowym.

Jacek Magiera o konsekwencji i kluczowej sytuacji z Lechem. Trener Śląska mówi też o braku skuteczności

Wsparcie od selekcjonera

Krzysztof Piątek znowu to zrobił. Był antybohaterem, ale teraz odkupił winy

Selekcjoner kadry Michał Probierz także zabrał głos w sprawie młodego golkipera Legii, z którym pracował w młodzieżówce. „Kacper przez 14 miesięcy pracy z tobą poznałem cię jako super człowieka i bramkarza. Dla ciebie i rodziny dużo wsparcia, a w sporcie trzeba sobie radzić w trudnych momentach” – napisał w mediach społecznościowych.

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Dalej

Sonda Czy Legia Warszawa będzie mistrzem Polski w sezonie 2023/24? Tak Nie Trudno powiedzieć

Prezes Legii Dariusz Mioduski: Nigdy nie myślałem o zwolnieniu Runjaicia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.