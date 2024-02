i Autor: Cyfrasport Mariusz Rumak

Kolejorz nie zmniejszył dystansu

Mariusz Rumak mówi o niedosycie po hicie kolejki. Trener Lecha nie na to liczył w starciu ze Śląskiem

Piłkarze Lecha od dwóch wygranych zaczęli rundę rewanżową. W efekcie ich strata do prowadzącego duetu w lidze zmalała do dwóch punktów. Teraz mieli szansę, aby w bezpośrednim starciu ze Śląskiem przeskoczyć rywali. Tyle że nie wykorzystali szansy, bo zremisowali 0:0. Mariusz Rumak mówi o niedosycie po hicie kolejki. Trener Lecha nie na to liczył w starciu z wiceliderem ekstraklasy.