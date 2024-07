Marcin Żewłakow po kompromitacji Śląska na Łotwie. Nie gryzł się w język, padły słowa o wejściu na wyższe piętro i niskim poziomie

Wstyd na Łotwie

Piłkarze Śląska rozczarowali w pierwszym występie w eliminacjach Ligi Konferencji. Przegrali 0:1 na wyjeździe z Riga FC, wiceliderem ligi łotewskiej. Jednak największe pretensje były do stylu oraz do tego, jak wrocławski zespół zaprezentował się w tym meczu. Stracony gol także nie wystawia dobrej oceny zawodnikom. Zawiedziony wynikiem i postawą Śląska był m.in. był reprezentant Polski - Marcin Żewłakow. Czy podopieczni trenera Jacka Magiery pozbierają się i w rewanżu u siebie zdołają wywalczyć przepustkę do 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Marzy im się gra w fazie grupowej, ale w takiej dyspozycji będzie to trudne do zrealizowania.

Jakub Ojrzyński tak postrzega rywala Legii w Europie. Zwraca uwagę na ten duet Walijczyków

Nie widzi awansu do grupy

- Powiem szczerze: po tym co widziałem, to nie widzę awansu do grupy - powiedział Marcin Żewłakow w Kanale Sportowym. - To jest jedna rzecz. Bardziej myślę o ewentualnym awansie do kolejnej rundy. Natomiast zakładając, że to by się udało, ciężko to mi sobie wyobrazić. Ciężko mi to sobie wyobrazić, bo poziom indywidualnych umiejętności , zgrania, płynności w grze, taki poziom piłkarski był bardzo niski ze strony Śląska. Liczę na to, że o kolejne kolejki troszeczkę go podniosą. Ale czy w tym składzie osobowym Śląsk jest w stanie wejść na wyższe piętro? Obawiam się, że nie - stwierdził były napastnik reprezentacji Polski.

Adrian Cieślewicz nie ma wątpliwości. Polska legenda ligi walijskiej o rywalu Legii, "Messi" jej zagrozi? [ROZMOWA SE]

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Jagiellonia Białystok Śląsk Wrocław Lech Poznań Legia Warszawa Raków Częstochowa Trudno przewidzieć

David Balda: Klimala jest gotów zastąpić Exposito Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.