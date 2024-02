Mariusz Rumak rozkręca Lecha. Kolejorz nabiera rozpędu, mocno przyspieszył w walce o mistrzostwo

Dwa gole do przerwy Filipów

W tym momencie Lech traci dwa punkty do Jagiellonii i Śląska. O zwycięstwie w Białymstoku przesądził duet Filipów. Najpierw gola strzelił Marchwiński, a po 30. minutach rzut karny wykorzystał Szymczak. Jedenastka została podyktowana za zagranie piłki ręką przez Jose Naranjo.

Twierdza Białystok w końcu padła

Trener Mariusz Rumak nie ukrywał zadowolenia ze zwycięstwa. - Kolejorz odniósł dwa sukcesy - powiedział szkoleniowiec Lecha, cytowany przez PAP. - Pierwszy to trzy punkty na stadionie, który w tym sezonie jeszcze nie został zdobyty. Odczarowaliśmy go. Drugi to, że wygraliśmy mając na boisku pięciu wychowanków i trzech młodzieżowców. To świadczy o sposobie pracy i budowaniu zespołu w Poznaniu - zaznaczył.

Gra obrony do poprawy

Szkoleniowiec ocenił występ zespołu w Białymstoku. - Chcieliśmy zdobyć bramkę ze stałego fragmentu i zdobyliśmy - tłumaczył trener Rumak, cytowany przez PAP. - Chcieliśmy zdobyć bramkę po kontrataku zmieniając szybko stronę i tak zrobiliśmy. Zdecydowanie obrona musi się poprawić, ale to jest do zrobienia - podkreślił.

