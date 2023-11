Paweł Golański o postawie jednego z liderów Korony Kielce. "Czuje odpowiedzialność za drużynę"

Ciężar "10" go nie przytłacza

Tym piłkarzem jest Ronaldo Deaconu dla którego to drugi sezon w Koronie. W poprzedniej edycji zdobył dwie bramki, w tej ma już trzy trafienia. W kieleckim klubie wiążą z nim duże nadzieje. Postawę rumuńskiego pomocnika docenia Paweł Golański, dyrektor sportowy. Według niego zawodnik ma predyspozycje do tego, aby w niedalekiej przyszłości zasłużyć na powołanie do reprezentacji Rumunii. - "Roni" wcześniej grał z 13, a teraz wziął sobie "10" - powiedział Paweł Golański, dyrektor sportowy Korony w rozmowie z "Super Expressem". - Czuje zatem odpowiedzialność grając z takim numerem na plecach. Wziął "dychę", więc musi spłacać to na boisku. To nie jest przypadek. Jeśli utrzyma taką dyspozycję, to może mocniej zapukać do reprezentacji Rumunii. Potencjał ma bardzo duży. Umiejętności pozwalają mu na to, aby dostał szansę w rumuńskiej kadrze. Gdyby grał z większą intensywnością i był szybszy, to już byłby w innym miejscu - stwierdził przedstawiciel kieleckiej drużyny.

i Autor: Cyfrasport Ronaldo Deaconu

