Piotr Samiec-Talar z golem, asystą i strzałem w poprzeczkę

W poprzednich dwóch meczach Śląsk zdobył tylko punkt, co jest marnym dorobkiem dla zespołu, który zamyka ligową tabelę. Tym razem wicemistrz Polski się przebudził i zasłużenie zwyciężył z Widzewem. To dopiero druga wygrana wrocławian w tym sezonie. Ataki gospodarzy napędzał Piotr Samiec-Talar, który na początku strzelił gola. Później jeszcze trafił w poprzeczkę, a jeden z jego strzałów wybronił bramkarz łodzian.

Widzew stracił trzy gole i grał w osłabieniu

W drugiej połowie Śląsk znów zaskoczył obronę Widzewa. Zasługi miał Jose Pozo, który zagrał wzdłuż bramki, ale piłkę do siatki niefortunnie skierował obrońca łodzian. Po godzinie gry goście grali w osłabieniu, po tym, jak z boiska wyleciał Paweł Kwiatkowski, który sfaulował Mateusza Żukowskiego. To właśnie ten ostatni przypieczętował wygraną gospodarzy. Asystę w tej sytuacji zapisał Samiec-Talar. - Było to niezwykle wyczekiwane przez nas zwycięstwo - powiedział bohater Śląska, cytowany przez klubowe media. - Wiem, że wskaże nam kierunek, w którym musimy iść. Każdy mecz musimy traktować jak finał i walczyć w nich tak, jak z Widzewem, a nawet mocniej. Kolejne spotkania będą dla nas jak walka o życie - dodał pomocnik wrocławskiej drużyny.

Trener Ante Simundża mówi, że Śląsk zrobił pierwszy krok

Trener Ante Simundża był zadowolony ze zwycięstwa. Słoweniec nie traci nadziei na to, że jego podopieczni zdołają uniknąć degradacji. - Ten mecz może być właśnie takim przełomowym - powiedział trener Śląska, cytowany przez klubowy portal. - Liczymy na to, że pomoże nam to pójść we właściwym kierunku. To pierwszy krok. Musimy cały czas pracować, aby osiągnąć nasz cel. Chcemy na tym budować - podsumował słoweński szkoleniowiec.

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź 3:0

Bramki:

1:0 Piotr Samiec-Talar 4. min, 2:0 Luis Silva 59. min (samobójcza), 3:0 Mateusz Żukowski 77. min

Żółte kartki:

Aleksander Paluszek, Tudor Baluta (Śląsk Wrocław) - Hubert Sobol, Paweł Kwiatkowski, Samuel Kozlovsky (Widzew Łódź)

Czerwona kartka:

Paweł Kwiatkowski (63. min, za drugą żółtą, Widzew)

Sędziował: Karol Arys. Widzów: 13 096

Śląsk Wrocław: Rafał Leszczyński – Tommaso Guercio, Jehor Matsenko, Aleksander Paluszek, Marc Llinares (85. Krzysztof Kurowski) - Piotr Samiec-Talar, Tudor Baluta (85. Simon Schierack), Petr Schwarz, Jose Pozo (80. Jakub Jezierski), Mateusz Żukowski (80. Arnau Ortiz) – Assad Al Hamlawi (70. Sebastian Musiolik)

Widzew Łódź: Rafał Gikiewicz - Paweł Kwiatkowski, Mateusz Żyro, Luis Silva, Samuel Kozlovsky – Jakub Sypek, Marek Hanousek (62. Daniel Gryzio), Juljan Shehu, Sebastian Kerk, Jakub Łukowski (62. Nikodem Stachowicz) - Hubert Sobol (85. Hilary Gong)

