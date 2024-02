Trener Molde mówi wprost, wyróżnił jednego piłkarza wicemistrza Polski. To dlatego Legia odpadła z Ligi Konferencji

Zamknęli Legii wszystkie sektory

W pierwszym spotkaniu Legia przegrała na wyjeździe 2:3. Dwa gole strzelił wtedy Fredrik Gulbrandsen. To właśnie on znów dał się we znaki obrońcom stołecznego klubu. Już w pierwszej akcji w rewanżu znów pokonał Kacpra Tobiasza. W drugiej połowie znów trafił do siatki i przypieczętował zwycięstwo zdobywcy Pucharu Norwegii na Łazienkowskiej w meczu 1/16 finału Ligi Konferencji. - Pasuje nam gra przeciwko drużynom, które stosują wysoki pressing - powiedział trener Erling Moe podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Potrafimy wykorzystać miejsce za ich linią obrony. Po objęciu prowadzenia cofnęliśmy się i zamknęliśmy wszystkie sektory. Stosowaliśmy pressing na połowie boiska, więc rywale zbyt często nie dochodzili w nasze pole karne - ocenił szkoleniowiec norweskiego klubu.

Norweg pod wrażeniem gry Josue

Legia w dwumeczu była słabszym zespołem od Molde, które przewyższało ją pod każdym względem. Wyróżnił tylko jednego zawodnika gospodarzy. Kto nim jest? - Byłem pod wrażeniem gry kapitana Legii, Josue - wyznał Norweg, cytowany przez PAP. - Potrafiliśmy jednak zneutralizować atuty przeciwnika. Zasłużyliśmy na zwycięstwo w dwumeczu. Byliśmy leszą drużyną w trzech połowach. Legia przeważała tylko w drugiej połowie w Molde - dodał trener Moe.

