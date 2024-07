Z tego słynie Rafał Augustyniak, zatrzyma Koronę? Były król strzelców o atutach gwiazdy Legii, przypomina sytuację sprzed laty

Dołączył do Piasta parę dni temu. Aleksandar Vuković już szykuje go do gry przeciw wicemistrzom Polski

Lubi strzelać z dystansu, bo piłka mu "siedzi"

Augustyniak w pierwszym spotkaniu z Zagłębiem był rezerwowym. Po wejściu na boisko po godzinie gry rozruszał warszawski zespół. To on w końcówce strzelił pierwszego gola. - Lubię sobie strzelać z dystansu, bo parę goli w życiu w ten sposób strzeliłem - opowiadał Augustyniak po wspomnianym meczu. - Dlatego próbuję. Fajnie, że ten strzał mi "siedzi". Nie był wybitnie mocny, ale na tyle precyzyjny, że to uderzenie zaskoczyło bramkarza. Fajnie, że ci co weszli dali pozytywne zmiany. Jesteśmy zespołem i wszyscy walczymy o jeden cel. Każdy chce grać, ale tylko jedenastu może być na boisku. Ci co wchodzą, też muszą pomagać - zaznaczył.

Marc Gual nabiera rozpędu, błyśnie z Koroną? "Niby wszyscy to o nim wiedzą, a..."

A kiedyś w Zabrzu wybili mu zęby

Piechna zakłada, że w meczu z Koroną, która słynie z twardej walki, kluczowym zawodnikiem stołecznego klubu będzie właśnie Augustyniak. - W spotkaniu z Zagłębiem był rezerwowym, ale po wejściu na boisku pokazał sportową złość - podkreślał Piechna na naszych łamach. - Strzelił gola i poderwał zespół, który do końca walczył o wygraną. To charakterny piłkarz. Nie pęka, nie pada na murawę dlatego, że ktoś go dotknie. Pamiętam, jak kiedyś wybili mu zęby. Mimo tego wytrwał do końca. Oczywiście Legii w meczu Zagłębiem pomogło to, że grała w przewadze, ale walczyła do końca o pełną pulę i nie odpuszczała. To pokazuje, jak jest zdeterminowana - dodał były napastnik Korony, w barwach której był królem strzelców ekstraklasy.

Jewgienij Szykawka zerwie się z łańcucha i postraszy Legię? Legenda Korony mówi o iskierce nadziei i gonitwie

