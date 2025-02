- Tak nie może być, że się rzuca piłkę młodzieży w akademii i chłopaki sobie pobiegajcie. Od początku musi być to przemyślane szkolenie, wyrabianie instynktów u tych ludzi, w ogóle prowadzenia się, dyscypliny. To, co na przykład ma Robert Lewandowski. Przecież to jest facet niesamowicie zdyscyplinowany. Ma 37 lat i w jakiej formie jest. Obserwowaliście na pewno wielu zawodników utalentowanych w Polsce, którzy wypiją sobie, zjedzą schabowego, popiją Coca-Colą. Przy takim prowadzeniu się nie ma szansy w takim wieku mieć wytrzymałości – analizuje Jakubas.