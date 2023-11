Przełamanie Roberta Lewandowskiego? Barcelona chce przypieczętować awans

Kursy TOTALbet: Szachtar Donieck – FC Barcelona

Trzeba przyznać, że dla Barcelony losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów było nad wyraz pomyślne. Klub ze stolicy Katalonii uniknął europejskich potentatów, a los skojarzył ich z portugalskim FC Porto, belgijską Antwerpią oraz ukraińskim Szachtarem Donieck. Z drugiej strony należy jednak docenić fakt, że podopieczni Xaviego jak do tej pory znakomicie wywiązują się z roli murowanego faworyta, wygrywając wszystkie trzy spotkania i plasując się dzięki temu na pierwszym miejscu w grupie. Robert Lewandowski i spółka rozpoczęli zmagania od rozgromienia przed własną publicznością Belgów (5:0) i to właśnie w tym meczu kapitan reprezentacji Polski zanotował jedyne jak dotąd trafienie w obecnej edycji LM. W wyjazdowym pojedynku z FC Porto (1:0) 35-letni snajper do siatki nie trafił, domowy mecz przeciwko Szachtarowi (2:1) opuścił z kolei z powodu kontuzji. We wtorek Lewy zapewne po raz kolejny wybiegnie jednak w podstawowej jedenastce i będzie chciał przełamać swoją złą passę. Tym bardziej, że – biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki – trwa ona już 23 września, gdy Polak dwukrotnie pokonywał golkipera Celty Vigo. W Lewandowskiego bardzo mocno zdają się wierzyć eksperci z TOTALbet, którzy widzą w nim głównego kandydata do zdobycia bramki w wyjazdowym meczu z Szachtarem. Kurs na takie zdarzenie wynosi 1.55, a 35-latek wyprzedza w zestawieniu klubowych kolegów – Marca Guiu (2.30) oraz Joao Felixa (2.40).

Szachtar do wtorkowego pojedynku przeciwko Barcelonie przystąpi z kolei z „nożem na gardle”. Podopieczni Marino Pusicia na półmetku fazy grupowej mają w dorobku zaledwie trzy „oczka” i jeśli chcą realnie myśleć o awansie do 1/8 finału, muszą urwać faworytowi jakieś punkty. Pierwszy mecz pomiędzy tymi ekipami – choć zasłużenie wygrany przez mistrzów Hiszpanii – pokazał, że Ukraińcy mogą nawiązać równorzędną walkę nawet z takim rywalem. Piłkarze z Doniecka nie podłamali się utratą dwóch stosunkowo szybkich bramek i konsekwentnie dążyli do odrobienia strat. Częściowo udało im się to po trafieniu Sudakowa, ale na wywalczenie choćby remisu zabrakło już sił i umiejętności. Nie zmienia to natomiast faktu, że gracze Szachtara pokazali się z naprawdę dobrej strony i wydaje się, że w rewanżu na Volksparkstadion w Hamburgu nie będą bez szans. Zupełnie odmiennego zdania są z kolei eksperci z TOTALbet, którzy wieszczą Katalończykom stosunkowo łatwe zwycięstwo. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf Roberta Lewandowskiego i spółki płacą bowiem 1.27 zł, potencjalną wygraną Ukraińców „wyceniono” natomiast na 11.00 zł.

i Autor: TOTALbet

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Szachtar Donieck – 11.00

Remis – 6.70

FC Barcelona – 1.27

Podwójna szansa:

1X – 3.40

12 – 1.12

X2 – 1.07

Szachtar Donieck strzeli gola:

tak – 1.73

nie – 2.03

FC Barcelona strzeli gola:

tak – 1.05

nie – 8.75

Strzelec gola:

Robert Lewandowski (Barcelona) – 1.55

Marc Guiu (Barcelona) – 2.30

Joao Felix (Barcelona) – 2.40

Raphinha (Barcelona) – 2.64

Ferran Torres (Barcelona) – 2.66

Lamine Yamal (Barcelona) – 2.85

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.