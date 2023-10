Saudyjsko-katarski pojedynek i hit w Dortmundzie. Szlagierowa środa w najlepszej lidze świata!

Kursy TOTALbet: Borussia Dortmund – AC Milan i Newcastle United - PSG

W najbardziej komfortowej sytuacji po pierwszej serii gier są zdecydowanie piłkarze Paris Saint-Germain, którzy na inaugurację bardzo pewnie pokonali przed własną publicznością Borussię Dortmund. Podopieczni Luisa Enrique zagrali wówczas bardzo dobre zawody i zasłużenie zwyciężyli 2:0, choć tak po prawdzie rezultat tego spotkania spokojnie mógł być jeszcze wyższy. Paryżanie w pełni zdominowali bowiem rywala, kreując sobie wiele okazji do zdobycia gola i wysyłając tym samym jasny sygnał, że w tym sezonie mogą poważnie liczyć się w walce o końcowy triumf. Ich najbliższy rywal, który powrócił do Ligi Mistrzów po dwudziestu latach, przed dwoma tygodniami zremisował bezbramkowo na San Siro z Milanem. Z perspektywy całych 90 minut piłkarze z Wysp Brytyjskich mogą być jednak z tego rezultatu niezwykle zadowoleni, stroną wyraźnie dominującą byli bowiem gospodarze. Mediolańczycy stworzyli sobie wówczas mnóstwo okazji strzeleckich i tylko własnej indolencji oraz fenomenalnej postawie Nicka Pope’a mogą „zawdzięczać” fakt, że ostatecznie ani razu nie udało im się trafić do siatki. Piłkarze z Tyneside po słabym początku sezonu notują z kolei passę pięciu kolejnych spotkań bez straty bramki, a prawdziwym popisem był w ich wykonaniu wyjazdowy, wygrany aż 8:0 mecz przeciwko Sheffield United. Dobrą formę Srok zdają się dostrzegać eksperci z TOTALbet. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na zwycięstwo gospodarzy płaci bowiem 2.57 zł, w przypadku wygranej paryżan jest to z kolei 2.68 zł.

W tym samym czasie na Signal-Iduna Park rywalizować będą drużyny, które po pierwszej kolejce fazy grupowej nie mogą być zadowolone – Borussia Dortmund podejmie AC Milan. Gospodarze, jak to zostało wspomniane powyżej, srogo rozczarowali, nie będąc w stanie podjąć równorzędnej walki w wyjazdowym meczu przeciwko Paris Saint-Germain. Trzeba natomiast przyznać, że ekipa dowodzona przez Edina Terzicia zareagowała na to niepowodzenie w bardzo dobry sposób. Piłkarze z Zagłębia Ruhry wygrali bowiem dwa niełatwe spotkania w rodzimej Bundeslidze, najpierw pokonując u siebie VfL Wolfsburg (1:0), a następnie zwyciężając na wyjeździe w starciu z TSG Hoffenheim (3:1). W środowym starciu z Milanem będą chcieli „ustrzelić hat-tricka”, ale Włosi z pewnością nie ułatwią im zadania. Tym bardziej, że także zespół z Mediolanu notuje ostatnio zwyżkę formy. Po bezbramkowym remisie z Newcastle United Rossoneri z pewnymi kłopotami pokonali Hellas Werona (1:0), następnie przyszły natomiast wygrane z Cagliari (3:1) oraz Lazio (2:0). Co więcej, Rafael Leao i spółka prezentowali się w tych meczach naprawdę dobrze i nie inaczej powinno być w środę na niemieckiej ziemi. W opinii ekspertów z TOTALbet nieznacznym faworytem tego pojedynku będą jednak gospodarze. Kurs na wygraną BVB legalny polski bukmacher ustalił na poziomie 2.43, w przypadku triumfu gości z Półwyspu Apenińskiego jest to natomiast 2.88.

