GORĄCA dziewczyna piłkarza ZASZOKOWAŁA. Nieznane fakty z życia wyszły na jaw

Ollie Watkins szybko zyskał sympatię fanów Aston Villi, wdzierając się przebojem do pierwszej jedenastki klubu z Birmingham, zaliczając jak dotąd komplet minut na boisku w pięciu rozegranych spotkaniach w Premier League. W parze z czasem na murawie idą również gole. Tylko w lidze zdobył już trzy bramki i zanotował asystę. Nie gorzej idzie mu także w meczach pucharowych - tutaj w trzech spotkaniach trafił do siatki rywali dwukrotnie. Nowy nabytek Lwów z Villa Park, za którego zapłacili ponad 30 milionów euro, ściągając go z Brentford, występującego obecnie na zapleczu Premier League, przeniósł się do nowego klubu zabierając ze sobą wybrankę swojego serca. Piękna Ellie Alderson zrobiła na fanach Aston Villi tak samo piorunujące wrażenie, jak angielski napastnik. Zjawiskowa Alderson zaskoczyła jednak fanów. Co takiego zrobiła? Dowiecie się tego w naszej galerii.

PERFIDNA zagrywka boksera. Żona w ciąży została w domu, a on BAJEROWAŁ młodziutką kochankę zamiast trenować [ZDJĘCIE]