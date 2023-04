Jakub Moder w końcu z kolegami z drużyny. Piękne zdjęcia z treningu Brighton

Kolega Kiwiora z Arsenalu we wzruszających słowach do Polaków. Nie mógł się powstrzymać, musiał to wyrazić

Moder doznał zerwania więzadeł krzyżowych dwanaście miesięcy temu. Stało się to w trakcie meczu Premier League pomiędzy jego Brighton i Norwich City. Kontuzja, choć nigdy nie przychodzi w dobrym momencie, wtedy przyszła w najgorszym z możliwych. Polski pomocnik stawał się coraz ważniejszą postacią klubu z The Amex, a przed sobą miał niemal pewny wyjazd na mundial w Katarze. Uraz i trudny proces rehabilitacji wszystko zepsuły.

Powrót do zdrowia zabrał też Moderowi niemal cały sezon 2022/2023. 24-letni piłkarz wrócił do treningów pod koniec zeszłego roku, a w piątek w końcu wziął udział z zajęciami z drużyną. – „Wspaniale widzieć Jakuba z powrotem z chłopakami!” – napisał klub polskiego pomocnika w mediach społecznościowych. Trudno jednak zapowiadać huczny powrót na boiska Premier League. Do końca sezonu Brighton musi zagrać jeszcze dziesięć spotkań. Szkoleniowiec Roberto De Zerbi również nie jest przekonany, że to odpowiedni moment na powrót Modera do gry na najwyższych obrotach.

Brighton rozgrywa kapitalny sezon, choć w jego połowie klub opuścił menedżer Graham Potter. Mewy zajmują siódme miejsce w Premier League i walczą o prawo gry w europejskich pucharach w przyszłym sezonie.

Great to see Jakub back with the boys! 🙌 pic.twitter.com/XZMZNyIuWt— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) April 14, 2023