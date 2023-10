The Citizens powrócą na szczyt? Podopieczni Pepa Guardioli wyraźnym faworytem derbów Manchesteru

Kursy TOTALbet: Manchester United – Manchester City

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że faworytem niedzielnego spotkania derbowego będą The Citizens. Zespół prowadzony przez Pepa Guardiolę broni tytułu wywalczonego przed rokiem, a w ostatnim okresie sumiennie zapracował sobie na miano ligowego hegemona, w ostatnich sześciu latach zgarniając tytuł aż pięciokrotnie. Także i obecne rozgrywki piłkarze z Etihad Stadium rozpoczęli znakomicie, w ostatnich tygodniach coś się natomiast w ich grze lekko zacięło. Momentem ostrzegawczym była sensacyjna – choć niezasłużona – wyjazdowa porażka z Wolverhampton. Zespół prowadzony przez hiszpańskiego szkoleniowca stworzył sobie wówczas sporo sytuacji bramkowych, ale skuteczność wyraźnie ich zawodziła. To skrzętnie wykorzystali gospodarze, którzy w całym meczu oddali łącznie trzy strzały, z czego aż dwa znalazły drogę do siatki. Jakby tego było mało, tydzień później Obywatele doznali kolejnej porażki. Tym razem lepszy okazał się Arsenal, który dzięki wygranej 1:0 przeskoczył konkurenta w walce o tytuł. Gracze z niebieskiej części Manchesteru złą serię przełamali dopiero przed tygodniem, nie bez problemów pokonując przed własną publicznością Brighton (2:1). Nie zmienia to natomiast faktu, że mistrzowie Anglii zdają się nie być obecnie w najwyższej dyspozycji. Zdaniem TOTALbet w spotkaniu derbowym pokażą jednak swoje najlepsze oblicze, zgarniając komplet „oczek”. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę wydaną na ich zwycięstwo płaci bowiem 1.69 zł. W przypadku lokalnego rywala jest to z kolei aż 5.10 zł.

Na taki obrót spraw niewątpliwy wpływ ma bardzo przeciętna dyspozycja, którą od początku sezonu prezentuje Manchester United. Czerwone Diabły po dziewięciu seriach gier zajmują dopiero ósme miejsce w tabeli Premier League, przegrywając już w bieżących rozgrywkach cztery mecze. Jakby tego było mało, pięć ligowych zwycięstw mocno zakłamuje rzeczywistość. Wszystkie z nich zostały bowiem odniesione różnicą zaledwie jednej bramki i trudno oprzeć się wrażeniu, że przy nieco mniejszej dozie szczęścia podopieczni Erika ten Haga części z nich mogliby po prostu nie wygrać. Zespół prowadzony przez holenderskiego szkoleniowca jak do tej pory mocno rozczarowuje, czego efekty widać także w Lidze Mistrzów. Klub z czerwonej części Manchesteru przegrał zarówno wyjazdowy mecz z Bayernem Monachium (1:3), jak i domowe starcie z Galatasaray (2:3). Pokonać udało się dopiero Kopenhagę na Old Trafford (1:0), choć i w tym przypadku trzeba było o to drżeć do ostatnich sekund – w doliczonym czasie gry Andre Onana obronił rzut karny. Wracając jednak do niedzielnego pojedynku derbowego, trudno o jakiekolwiek przesłanki świadczące na korzyść gospodarzy. Mecze derbowe rządzą się natomiast swoimi prawami i lubią kreować nieoczywistych bohaterów. Czy tak będzie i tym razem? Przekonamy się już niebawem. Jedno jest jednak pewne – zdecydowanym faworytem będzie Manchester City. Kurs na ich wygraną w TOTALbet wynosi 1.69, w przypadku triumfu United jest to natomiast 5.10.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Man Utd – 5.10 remis – 4.15 Man City – 1.69

Podwójna szansa:

1X – 2.09 12 – 1.24 X2 – 1.19

Man Utd strzeli gola:

tak – 1.48 nie – 2.54

Man City strzeli gola:

tak – 1.13 nie – 5.40

Strzelec gola:

Erling Haaland (Man City) – 1.76

Julian Alvarez (Man City) – 2.96

Jeremy Doku (Man City) – 4.00

Rasmus Hojlund (Man Utd) – 4.00

Marcus Rashford (Man Utd) – 4.20

Phil Foden (Man City) – 4.35

